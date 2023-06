Fresh donne son avis cash sur Damso : « Il est.. »

Fresh poursuit la promotion de la réédition de son dernier « A l’abri » et a livré son opinion très sincèrement sur un autre rappeur belge, Damso. Le vainqueur de la première saison de la Nouvelle école s’est confié sur l’interprète du tube « Macarena » en tenant des propos élogieux pour exprimer tout le respect qu’il a envers ce dernier.

Après avoir relativisé et tiré une leçon sur son échec à la cérémonie des Flammes en ne remportant aucun trophée lors de cette soirée dédiée au rap francophone, il a notamment été battu à la surprise par Josman dans la catégorie meilleur morceau de l’année, Fresh a été questionné sur son compère belge, Damso qui l’avait soutenu à la sortie de son EP l’été dernier. Un geste qu’il a énormément apprécié comme le démontre sa déclaration au sujet de l’ancien membre du 92i dans un entretien avec le média Hyconiq Mag.

« Il soutient à sa manière, il est très discret. Je pense qu’il est comme ça tout le temps, il a un bon fond », commence à décrire Fresh concernant Damso avant de détailler la fois où il a relayé son projet et l’a validé en concert, « J’avais sorti un EP pendant l’été, on ne s’était pas encore parlé et les gens me disaient : regarde la story à Damso. Il a partagé le projet, il a mis de la force, il est rentré sur scène en citant mon nom. ».

Fresh poursuit en affirmant que Damso est réellement quelqu’un de bien, qu’il souhaite aider la communauté de rappeurs belges et raconte avoir eu quelques échanges avec lui sur les réseaux. « Je voyais bien qu’il avait cet esprit collectif de pousser les artistes belges, c’est un truc que j’ai beaucoup respecté. De là, on a échangé sur les réseaux, on est connectés, mais on n’a pas eu de vraies conversations. En tout cas, c’est vraiment une bonne personne.« , explique l’auteur de « Chop » en espérant sans doute avoir la possibilité d’obtenir une collaboration avec Dems à l’avenir.