L’expression “En Mode” a été popularisée par le rappeur français Rohff.

En effet, Housni est considéré comme celui qui a lancé cette expression dans le langage courant, notamment à travers une chanson marquante de sa discographie intitulé tout simplement “En mode” produite par Spike Miller et issue de la compilation Street Lourd Hall Stars réalisée en 2004.

Rohff, de son vrai nom Housni Mkouboi, est un rappeur emblématique de la scène hip-hop française. Au début des années 2000, il a connu un succès retentissant avec son album “La Vie avant la Mort”, sorti en 2001, qui a marqué les esprits avec des titres tels que “T.D.S.I” et “Qui est l’exemple ?” avant de poursuivre sa carrière avec l’album “La Fierté des nôtres” paru en 2004. Cette même année, il a sorti un tube qui a marqué les esprits grâce à la chanson “En Mode” dont l’expression du même nom a été largement diffusée et adoptée par le public.

Une expression qui désigne son état d’esprit ou son comportement

Dans ce titre, Rohff utilise l’expression pour exprimer son attitude, son style et son état d’esprit dans le rap. La chanson a connu un grand succès et a contribué à populariser l’expression “En Mode” dans le langage courant, en particulier dans le milieu du rap et de la jeunesse urbaine. Housni réussit avec ce morceau à populariser une de ses expressions favorites.

Depuis lors, de nombreux rappeurs et artistes de la scène hip-hop français ont repris cette expression dans leurs chansons et l’ont intégrée dans le vocabulaire quotidien des auditeurs. Ainsi, on peut dire que Rohff est celui qui a lancé l’expression “En Mode” et lui a donné une notoriété significative dans la culture rap française. L’expression est désormais devenue une façon familière et dynamique de décrire son état d’esprit ou son comportement, et elle est souvent utilisée dans la musique, les réseaux sociaux et les conversations informelles.

