L’anecdote géniale de La Fouine qui n’est pas le meilleur père pour sa fille

À l’occasion de la fête de pères le weekend dernier, La Fouine a partagé une amusante anecdote avec sa fille qu’il l’a appelé pour souhaiter une joyeuse fête, mais en avouant que ce n’est pas lui le meilleur des papas.

Très discret sur sa vie privée, La Fouine ne laisse quasiment jamais filtrer aucune information sur sa famille. Le rappeur français à Las Vegas s’était exprimé sur le sujet au mois de mars en se confiant sur l’éducation qu’il donne à ses enfants, notamment par rapport aux réseaux sociaux et les effets néfastes sur les plus jeunes. Laouni avait révélé ne pas souhaiter que ses enfants s’affichent sur Internet, mais ne pas interdire totalement l’accès aux réseaux sociaux tout en les accompagnants, “Je pense que plutôt que d’interdire un réseau social à un enfant, il faut l’accompagner.”.

Pour la fête des pères, La Fouine s’est une nouvelle fois confié via une story Instagram sur ses enfants avec une anecdote vraiment insolite sur sa fille qu’il ne voit pas autant de temps qu’il le souhaite en raison de son métier. “Aujourd’hui, il y a ma fille qui m’appelle pour me souhaiter une joyeuse fête des pères. Elle me dit : Papa, je t’aime, tu es l’un des meilleurs papas au monde. Je lui dis : Comment ça l’un des meilleurs ? Pas le meilleur ?. Elle dit : Si, techniquement. Mais d’abord le papa de Ma Famille d’abord.”, a-t-il déclaré.

La fille de La Fouine fait référence à la célèbre série télévisée américaine du début des années 2000, “Ma famille d’abord” dans lequel le père de famille a marqué toute une génération de téléspectateurs.