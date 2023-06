Sofiane enflamme la cité des 4000 à La Courneuve pour son retour

Ça sent bon le retour de Sofiane en musique après une période d’absence pour se consacrer avec réussite à d’autres activités !

Depuis la parution de son album « La direction » paru au mois de mai 2021, Fianso s’est mis en retrait du monde du rap, il a uniquement sorti en solo le single « Ouais Igo » extrait de la bande originale de la série Or Noir au mois de septembre dernier et a enchainé quelques collaborations. Sofiane a poursuivi sa carrière de comédien (le film « Sous Emprise » a connu un beau succès sur Netflix), a donné des conférences ou s’est mis dans la peau du narrateur de Pierre et Le Loup lors du Festival des Nuits romantiques.

Sofiane s’apprête enfin à faire son retour musical très attendu par les auditeurs de rap français. Sur des images diffusées via les réseaux, le rappeur apparait dans la cité des 4 000 à La Courneuve en Seine-Saint-Denis en train de réaliser un nouveau clip, il s’agit de « Jesuispasséchezso 13 ». Fianso a décidé de donner suite à sa série de freestyles « Jesuispasséchezso » avec un treizième volet, et cela, plus de trois ans après la sortie du douzième épisode qui cumule 10 millions de vues sur Youtube.

L’épisode 13 du freestyle « Jesuispasséchezso » est produit par Voluptyk et les fans devront encore patienter un peu pour le découvrir, Sofiane n’a pas encore communiqué d’information sur la date de diffusion du clip.

🚨🚨FIANSO est de retour !! Il est actuellement en train de cliper #jesuispassechezso 14 ! pic.twitter.com/bsiIcEOAOw — Kultur (@Kulturlesite_) June 19, 2023