Maes fait une grosse annonce avec un freestyle énervé

Maes découpe la prod et fait une annonce très attendues aux fans accompagné de la sortie de son nouveau clip baptisé Bercy réalisé par Hustler Game.

Maes frappe avec un inédit bouillant !

Après s’être félicité cette semaine d’avoir obtenu deux nouvelles certifications dont un single de diamant, le rappeur du 93 est de retour avec titre inédit hors album avec le single Bercy produit par Harrison Dock. “Parle sur internet, je le prends au sérieux. On ne fait pas la guerre avec des postes. On ne parle pas au poste shooter, on pose. 80 ze-trei AK, riposte. Je suis avec mes loups, chasse le bétail. Devant la Kangoo, je revends dès le détail. Je fais que le bénéf, je suis peu fêtard. Contre les mauvaises mouches, je sors le pétard.”, chante Maes au début de son couplet unique de ce morceau.

En marge de la sortie de cet inédit, Maes a fait le bonheur de ses fans avec la programmation d’un concert événement le 16 février 2024 à l’Accor Arena dont la billetterie en ligne va ouvrir ce vendredi.

L’artiste originaire de Sevran va interpréter sur la scène parisienne ses classiques ainsi que les extraits de son nouvel opus Omerta paru en début d’année. En plus de cette annonce, Maes de réaliser un bel exploit dans sa carrière, il vient d’atteindre un nouveau cap dans sa carrière en totalisant en cinq projets plus de 800 000 albums vendus en France.