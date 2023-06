Booba dégouté par Poupette Kenza, elle répond

Booba traite Poupette Kenza de démon !

Entre Booba et Poupette Kenza ça chauffe depuis un bon moment, l’autoproclamé Boss du Rap Game ne laisse plus aucun répit à l’influenceuse devenue l’une des cibles préférées dans sa guerre contre les “influvoleurs” après avoir réussi à mettre au plus mal Magali Berdah. B2O vient encore de s’en prendre à la jeune femme suite à sa dernière polémique, elle ne se démonte pas et a décidé de répliquer.

Poupette Kenza énerve encore Booba. Le fondateur du 92i l’avait déjà accusé d’avoir un comportement pour avoir affiché son enfant dans ses placements de produits pour adultes, il a encore dénoncé les agissements pour l’influenceuse, elle vient de tomber sous le coup d’une accusation de détournement de fonds liés à un orphelinat situé au Maroc de la fondation Atlas Kinder, une plainte pour “abus de confiance” et “détournement de fonds” a été déposé dans cette affaire selon le journal Paris Normandie.

L’influenceuse provoque B2O à son tour !

Booba a relayé cette information avec le message “Escroquer un orphelinat, c’est difficile de faire pire. Quelle bande de démons !” avant d’ajouter “Pourquoi elle bave et pourquoi elle pleure si elle est innocente” avec une vidéo de Poupette Kenza en train de s’expliquer sur ce nouveau scandale. Cette dernière ne s’est pas laissée faire par le DUC et a répondu directement dans une story Instagram en reprenant sa publication.

“Petite catin de Booba ? Demande un feat si tu veux du buzz, j’ai un bon timbre de voix” lance Poupette Kenza contre Booba qui l’accuse de vouloir gratter du buzz alors que le rappeur français exilé à Miami est sans pitié dans sa lutte contre les influenceurs et s’attaque quotidiennement à Magali Berdah, Dylan Thiry ou encore Marc Blata dans le but mettre aux activités frauduleuses tout en les dénonçant.

