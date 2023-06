Lord Kossity et Jacky Brown reprennent leur clash historique

Les images du clash Lord Kossity vs Jacky Brown !

Entre Lord Kossity et Jacky Brown s’est un clash en musique historique qui a débuté en 2001 avec la compilation Première Classe volume 2 “Le face-à-face”. Ce projet regroupe à l’époque de sa sortie la crème des MC’s du rap français, en leur proposant un duel artistique, des nombreuses collaborations ont marqué les auditeurs.

Disiz et Busta Flex ont performé sur l’excellent “Volte/Face” en référence au film du même nom réalisé par John Woo avec John Travolta et Nicolas Cage, Rohff et Lino sur le titre culte “L’oeil du tigre”, Pit Baccardi et Rim’k du 113 sur “Les évadés” ou encore L’Skadrille et K.Ommando Toxik sur “Tueurs Nés”. Un autre duo s’est démarqué sur cette compilation, Lord Kossity et Jacky Brown avec le morceau “Gladiator” qui a lancé un véritable clash entre les deux artistes. Ce titre a lancé les hostilités entre les deux rappeurs, ils ont enchainé avec un véritable clash musicalement par la suite.

Les deux rappeurs réunis sur scène

Après la sortie de la compilation Première Classe vol.2, en 2002, Lord Ko prépare un nouvel album et convie le membre des Neg’Marrons pour prendre sa revanche avec un second volet de ce single, ce dernier décline la proposition et le premier nommé décide donc de l’attaquer dans un titre en solo avec “Gladiator 2” en l’insultant copieusement avec des paroles vraiment crues et durs.

À la sortie de cette chanson, touché par les propos à son encontre, Jacky réplique immédiatement avec “Gladiator 2002” et balance des gros dossiers sur Lord Ko l’accusant notamment d’être homose*ualité. À la différence de la plupart d’embrouilles entre d’autres rappeurs, le clash n’ira heureusement pas plus loin suite à cette réponse du compère Ben J.

20 après cette affaire, les deux hommes ont oublié cette rivalité et se sont réconciliés. Pour marquer le coup, Kossity a invité sur scène Jacky pour interpréter le morceau “Gladiator” à l’occasion d’un de ses showcases ce samedi 24 juin au Crazy Racers Show donnant à une belle scène entre eux qui a fait le bonheur des plus nostalgiques des fans de rap français du début des années 2000.

