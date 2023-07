Booba trouve la maison de Kaaris et se moque de sa petite piscine

Booba tacle Kaaris sur sa vie privée !

C’est ce que l’on appelle un duel de riche entre Kaaris et Booba ! Après avoir affiché la vie privée de Maes avec des images de maison à Dubaï, c’est cette fois-ci au tour de Riska d’être affiché par B2O à son domicile et ce dernier s’est amusé de la taille de sa piscine.

Dans l’une de ses dernières interviews, Kaaris a confié avoir quitté la France pour déménager au Portugal pour des raisons de sécurité en révélant une anecdote du jour où un intrus est rentré dans la cour de sa maison lorsqu’il habitait encore à Paris dans le 94. “Il fait bon vivre là-bas, en plus, c’est bien, c’est à côté” avait-il expliqué lors de son récent passage sur la radio Skyrock. Alors qu’il souhaite vivre discrètement et tranquillement dans un autre pays afin d’assurer la sécurité de sa famille, Booba a mené ses recherches pour retrouver où habite son rival et a trouvé sa nouvelle maison avec un détail qui l’a bien amusé.

B2O mort de rire !

En effet, B2O a trouvé des images de l’auteur de Zoo en train de prendre du bon temps au bord de sa piscine, sauf qu’elle ne fait pas vraiment rêver. “C’est pour me tuer la taille de la piscine“ commente Booba en relayant les images dans une story avant d’ajouter “La piscine sur rue, j’ai plus de forces“ sur le fait que piscine est directement à côté d’une rue passante et trop petite selon son avis. Le DUC poste d’ailleurs fréquemment des images de sa propre villa à Miami avec une piscine bien plus impressionnante et plus discrète dont il n’hésite pas à s’en vanter.

Booba n’est pas près de lâcher Kaaris dans leur embrouille qui perdure depuis plusieurs années même si ce dernier a déclaré dernièrement que peut-être un jour une paix est possible entre eux même si pour le moment Kopp ne semble pas du tout du même avis comme le prouve ce nouveau tacle.

À noter que les deux rappeurs viennent également de sortir chacun un nouveau clip avec le freestyle “Borz” dont le clip cumule 1,3 million de visionnages pour Riska et le clip “Signé” pour B2O avec 2 millions de visionnages en deux semaines.