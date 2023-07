Fin de carrière pour Ninho ? Il répond et veut vivre un peu

Mauvaise nouvelle pour les fans de Ninho !

Ninho a besoin de souffler un peu ! N.I révèle son projet surprenant de faire une pause bien méritée après la sortie de son nouvel album paru vendredi dernier qui s’annonce comme un nouveau succès avec déjà une première place classement du Top Singles grâce à sa collaboration inédite en compagnie du rappeur américain Lil Baby lui ayant couté très cher.

Comme à son habitude, Ninho démarre très fort avec son nouvel opus, tous les morceaux de l’album « NI » sont entrés dans le Top 50 France et Belgique sur les plateformes de streaming ce samedi, le projet cumule déjà 6 millions de streams en 24h. Il signe un énorme carton avec le titre « Blue story » en compagnie de Lil Baby qui est entré à la première place du Top Singles, la chanson totalise 743 000 streams en 48h et s’est offert le luxe de détrôner SDM en tête du classement depuis quatre semaines consécutives avec « Bolide Allemand ». En marge de la promo de cet opus, l’auteur des mixtapes MILS s’est confié sur son avenir avec une déclaration qui ne va pas faire le bonheur de son public.

N.I veut se retirer un peu du rap pour faire autres choses

En effet, dans une interview avec le journaliste Mehdi Maïzi dans l’émission Le Code, Ninho s’est confié sur le fait de faire une pause musicale. Le rappeur français l’avait déjà évoqué auparavant lors de la sortie de l’album « Jefe » de se mettre en retrait du monde musical pour d’autres activités en dehors de la musique, mais il avait tout de même enchainé des nombreuses collaborations. L’interprète de 25G s’est encore exprimé sur son envie de s’éloigner de la musique en précisant que cela sera temporaire afin de rassurer ses fans sur le sujet.

“Fin de transmission, ça veut dire quoi ? Ça veut juste dire que je me retire un peu”, répond Ninho questionné par Mehdi Maïzi sur l’expression « Fin de transmission » dans l’un des extraits de son album qui peut être interprété comme un souhait d’arrêter sa carrière de rappeur. “Tu connais, moi, je rappe depuis 18 ans. (…) J’ai 27 ans. Depuis mes 18 ans, je suis au studio, Showcase, tournée, ça, c’est ma vie. On repart encore, on repart encore. À un moment, je me dis, je m’arrête quand ? Je me retire quand ? En vrai, c’est se retirer et vivre un peu. Il faut que j’aille voir d’autres pays, faire d’autres choses.”, explique NI.

Même s’il risque de disparaitre quelque temps après la fin de la promotion de son dernier opus, Ninho a donc tout de même rassuré ses auditeurs avec cette déclaration sur son futur, il ne va pas mettre un terme à sa carrière de rappeur pour le moment, mais simplement prendre une petite pause.