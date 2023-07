Rohff trahi par son frère I.K avec Booba ? Le rappeur répond

La réaction du frère de Rohff sur son passage dans le média de Booba

I.K vient de présenter son nouvel album baptisé “Rêves de rue 2.0” disponible depuis le 9 juin et à l’occasion d’une interview promotionnelle pour cet opus, le frère de Rohff a clarifié la situation sur les critiques de son passage il y a quelques années dans le média OKLM de Booba pour la promotion dans ancien projet.

Au début du mois, I.K était de retour dans les bacs avec un album de 18 morceaux sur lequel il a invité Le Rat Luciano (“Trahison”), MEYY (“Mes pensées”), Couli B (“C’est la rue”) et Brvbus (“Ça va !”). Pour présenter ce nouvel opus, Ikbal qui est également producteur, réalisateur d’albums et directeur artistique en plus d’être rappeur s’est confié sans langue de bois à Kunta Kinté. Il s’est livré sur son parcours, ses futures aspirations, Karim Benzema et sur la controverse que lui avait causé son passage chez OKLM un média mis en place par Booba le rival de son frère Rohff ce qui a lancé la rumeur de tension entre eux.

I.K est revenu dans les détails sur son passage en 2016 dans OKLMLeMag pour la promotion du projet “No Limit”, une séquence que Booba avait même relayée pour le soutenir sur son compte Instagram. Par la suite, des rumeurs d’un conflit avec son frère ont circulé, Ikbal avait tout démenti et s’est exprimé face à Kunta Kinté sur cette affaire avec le média OKLM. “Je vais t’expliquer une chose. OKLM, j’étais chez Sony Music. C’était en 2015. Moi, à la base, je ne vis pas sur le passé, mais bon, je vois que certains vivent sur le passé. Donc, on va essayer de leur remémorer les choses.”, explique-t-il tout d’abord pour remettre le contexte de cette histoire.

I.K décrit le contexte de l’interview avec OKLM

“J’ai fait ce que je devais faire. Ce que j’ai fait, ce n’est pas un acte de baltringue” décrit I.K en assurant ne pas avoir trahi Rohff puis raconte, “OKLM c’est un site internet. Il partageait tout ce que je faisais pendant un an. Durant ce temps, mon frère et moi, on ne se parlait pas, mais ce n’est pas pour ça que je l’ai fait”. À l’époque de la sortie du “No Limit”, l’attaché de presse d’Ikbal avait invité plusieurs médias dans les locaux de sa maison de disque pour enchainer les interviews toute la journée.

Il remet ensuite le contexte du passage face à la journaliste d’OKLM, “Tu as une jolie demoiselle qui vient, une jeune que je ne connais pas. Tu as un gentil garçon qui vient avec une caméra. Ils m’annoncent ensuite qu’ils viennent pour OKLM.” puis avoue avoir été surpris, mais que finalement son attaché de presse le convainc d’accepter l’entretien, car le média partage ses actualités, tous ses clips et morceaux depuis plus d’une année. Par la suite, I.K précise ne pas avoir eu Booba face à lui, ni ses amis, mais un média quelconque selon son jugement, “Je n’avais pas Booba devant moi. Je n’avais pas les potos de Booba devant moi… C’est un site pour moi, je m’en bats les coui**s.”.

Pour conclure, Ikbal révèle même que désormais l’un de ses collaborateurs aujourd’hui a travaillé auparavant pour OKLM, le média de Booba n’existe plus aujourd’hui, il a cessé d’émettre en 2020. “Je ne suis pas allé dans leurs bureaux. Ce sont eux qui sont venus à moi (…) Et derrière ça a fait des grands trucs comme si j’étais parti dans le bureau à Booba, (…) comme si j’avais mangé avec Booba”, clarifie Ikbal pour conclure.