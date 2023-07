Kaaris prépare une grande première dans sa carrière

C’est désormais officiel, Kaaris va se produire à Bercy ! Le rappeur originaire de la ville de Sevran vient de confirmer la mise en place de la billetterie à partir de ce jeudi 13 juillet à midi pour son concert à venir à l’Accor Arena qui constitue une grande première dans sa carrière.

Il y a quelques jours, à l’occasion de sa performance au festival des Ardentes, Kaaris a annoncé qu’il programme pour la première fois une date de concert à l’Accor Arena, la salle de concert située en région parisienne anciennement nommée Bercy d’une capacité de 20 300 places. Pour combler ses fans et remplir la salle, Riksa donnera un show exceptionnel pour fêter les 10 ans de l’album Or Noir qui est sans aucun doute son plus grand classique et a marqué l’histoire du rap français.

Cet événement se déroulera le 29 février 2024, Kaaris va ambiancer le public avec les titres de cet album culte paru le 31 octobre 2013 comme il l’a déjà réalisé la semaine dernière sur la scène des Ardentes devant une foule en liesse avec les morceaux “Zoo“, “Dès le départ”, “Binks“, “Paradis ou enfer” et bien sûr le titre éponyme du projet “Or noir” ou encore les chansons de la réédition de cet opus tel que “Sombre” et “S.E.V.R.A.N” qui ont bercé toute une génération d’auditeurs de rap français.

Les fans de Kaaris ne devront pas manquer le début de l’ouverture de la billetterie ce jeudi à partir de 12h, car les places risquent de partir très vite. Riska devrait également programmer la venue sur scène pour l’accompagner de quelques invités comme son compère Kalash Criminel.

