Seth Gueko raconte son overdose avec sa femme dans un aéroport

Seth Gueko et sa femme Ndiaye Salvadori deviennent fous à l’aéroport après une overdose de THC ! Le rappeur raconte cette anecdote de dingue vécue au Canada avec sa compagne dans le dernier épisode de l’émission de Guillaume Pley.

Dans le nouvel épisode du programme Legend diffusé sur Youtube, Seth Gueko et son épouse Ndiaye Salvadori se sont confiés sur une mésaventure survenue lors d’un voyage au Canada. Dans cette interview, le couple est aussi revenu sur leur rencontre et ont donné leur avis sur le monde du rap d’aujourd’hui.

Au début de la séquence sur cette anecdote de leur passage au Canada, Seth Gueko et Ndiaye Salvadori expliquent avoir bien apprécié ce voyage réalisé juste avant Noël, notamment les paysages, sauf que le séjour ne s’est pas terminé comme prévu. Avant le retour en France et de prendre l’avion, au moment d’enregistrer les bagages à l’aéroport, le couple ne s’est pas senti dans son état normal, car quelques minutes auparavant une personne a interpellé le rappeur pour faire la promotion de sa marque de weed avant de lui en offrir.

L’artiste avoue ne pas fumer et ne pas s’y connaître en qualité de weed. Il confesse avoir fait l’erreur d’imaginer qu’il s’agissait là de CBD mais en réalité, c’était du THC interdit en France et autorisé au Canada. Il reçoit un sac de goodies avant de prendre des photos pour en faire la promotion, puis repart tranquillement avec son paquet et fait l’erreur de manger avec sa femme un sachet de 200 grammes de petites boulettes au chocolat avec un très haut taux de THC. L’inconnu leur ayant donné le sac avait rassuré le couple en affirmant qu’ils seront bien pour leur vol, que tout va bien se passer sauf que cela n’a pas du tout été le cas.

Tout à coup, un des amis de Seth Gueko leur avoue qu’ils n’auraient pas dû manger les pépites aux chocolats avec du THC, leur explique qu’il fume près de 20 joints par jour et ne prendrait même pas une seule pépite. Dans la suite de la séquence, Seth décrit comment lui et sa compagne ont fait une overdose et se sont sentis très mal, ils ont même cru mourir ce jour-là.

