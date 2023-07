Quand la passagère de Gradur lui préfère Gims

Face au buzz de la séquence, Gradur a posté la vidéo de sa rencontre avec une inconnue fan de Gims qu’il a accepté de laisser monter à bord de sa voiture.

Une fan de Gims rencontre Gradur sans le reconnaitre, c’est magique !

Après son retour en musique il y a un mois avec le single “Mon BB” en collaboration avec Hamza, Gradur a agité les réseaux après s’être filmé sur Snapchat en train de joueur les chauffeurs Uber en acceptant de conduire une femme qu’il ne connait à sa destination et cette dernière n’a pas reconnu le rappeur du 59 ce qui a donné lieu à une scène insolite, la vidéo a fait le bonheur de l’artiste et des internautes. Sur les réseaux, les internautes ont partagé des extraits de cette rencontre avant que Gradur ne partage les images sur son compte Instagram avec le message “La rencontre du jouuuu #MamieSylvie“. Dans cette séquence, la passagère nommée Sylvie confond d’abord le rappeur avec un dealer et s’étonne qu’il puisse rouler dans une Lamborghini avant qu’il ne diffuse l’un de ses tubes, elle n’hésite pas à commenter la chanson en avouant sa préférence pour Gims, sous les fous rires de l’artiste du 59.

“C’est pas mal comme son ?“, questionne Gradur à son interlocutrice, “Oui, mais je préférerais Maître Gims“ réplique-t-elle, “Vous préférez Maître Gims que ça ? Vous n’avez pas de goût“ enchaine le rappeur pour en savoir en peu plus sur les gouts musicaux de sa passagère, elle ne reconnait pas le chanteur qui rigole de sa réaction. La dame demande même au Sheguey qui est l’auteur de la musique diffusée dans la voiture alors qu’il s’agit d’un de ses morceaux. Sur Twitter, la vidéo de cette rencontre est devenue virale avec plus de 10 millions de visionnages et a bien amusé les internautes. “Ça se voit, c’est grave, un bon Gradur”, “Un moment marrant, ça change et ça fait du bien”, “Ce genre des vidéos qui donne les sourires, franchement gradur ça se voit qu’il respire la joie, c’est un bon”, “c est un bon le GRADUR, cadeaux du JOUUUUUU” peut-on lire dans les commentaires.