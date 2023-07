La réaction forte de Dosseh à l’acquittement de Benjamin Mendy

Après Rohff, c’est au tour de Dosseh de faire passer un long message suite à l’annonce du verdict du tribunal sur les accusations de tentative de viol et d’agression sexuelle contre Benjamin Mendy. L’ancien défenseur de Manchester City a été acquitté et le rappeur français a pris la parole pour défendre les victimes de ce type d’affaire.

Le 21 juin dernier, Dosseh a présenté le clip de son featuring avec Josman sur le single “Macabre” et en ce début de semaine, sur Twitter, il a souhaité de bonnes vacances à ses fans ainsi qu’à ceux qui travaillent encore, “On débute la semaine à tous, la Big miff. Force à ceux qui charbonnent, et Big up aux vacanciers !” avec le lien de la vidéo de ce morceau. Quelques heures auparavant, il s’est exprimé au sujet du jugement de Benjamin Mendy.

Dosseh adresse un message pour défendre les vraies victimes de viol !

“Salut à vous, un peu de lecture pour ceux que ça intéresse… Bon dimanche, paix sur vous”, annonce Dosseh dans son tweet avec le message de sa réaction à l’acquittement du champion du monde français. “Ce qui est délicat dans le fait de prendre position dans une affaire comme l’affaire Mendy, c’est qu’à coup sûr ça divise violemment. Et c’est normal, car c’est à la hauteur de tout le lot de douleur, de colère et de frustration due aux innombrables injustices qui provoquent les dossiers de viol”, explique-t-il tout d’abord pour justifier son commentaire du 14 juillet, dans lequel il réagit aux images de la sortie du tribunal de Mendy en le soutenant. “Ou comment le mensonge et la calomnie peuvent briser une carrière et une vie. Même une fois innocenté, il est compliqué de nettoyer la merde que laisse ce genre d’accusations. Force à lui, et force aussi aux femmes VRAIMENT victimes d’agressions sexuelles qui n’obtiennent pas justice”.

Dosseh semble avoir suscité les foudres des critiques après ce tweet et a donc décidé de se justifier. Dans la suite de sa publication, il déplore la réalité des fausses accusations contre les footballeurs professionnels ou dans les domaines en rapport avec la richesse, et la difficulté à prouver son innocence dans ce type de dossier. Il précise ne pas connaître la vérité et souligne qu’il faut savoir rester neutre avant un jugement tout en rappelant son soutien envers les victimes de viols et d’agressions sexuelles, notamment ceux qui n’arrivent pas à obtenir justice. “Je souhaite le pire pour tous les coupables non punis, sans exception, ça, ça ne change pas“, conclut-il.

