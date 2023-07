Pierre-Emerick Aubameyang s’entraine sur du Jul et rend fou les fans de l’OM

Jul est sans doute le chanteur qui représente le plus l’Olympique de Marseille et a même signé un sponsoring avec le club de cœur pour afficher le logo de son label D&P sur le maillot de son équipe préférée, ou encore pour sortir une collection de vêtements exclusive floquée de sa marque et de l’OM. La vidéo de Pierre-Emerick Aubameyang en train de s’entraîner sur un titre du rappeur marseillais a donc forcément rendu dingue les fans.

Pierre-Emerick Aubameyang se motive sur un titre de Jul !

L’Olympique de Marseille est à la recherche d’un nouvel attaquant pour la saison à venir, en espérant obtenir une qualification pour la phase des poules de la Ligue des Champions. Après de nombreuses rumeurs depuis le début du mercato, l’OM semble s’être décidé à faire venir Pierre-Emerick Aubameyang dans le sud de la France. Pour le moment, aucune annonce officielle n’a été faite et les supporters marseillais restent dans l’attente, mais une récente story de l’international gabonais a confirmé les espoirs des fans de le voir rejoindre le club phocéen.

Avec seulement 15 matchs joués et un but marqué la saison passée avec Chelsea, Aubameyang cherche une porte de sortie du club londonien qui a complètement raté sa saison, et l’ancien Stéphanois pourrait revenir en Ligue 1 avec une arrivée pressentie à l’OM. En attendant que l’affaire se concrétise, le Gabonais s’est affiché sur Instagram pendant une séance de sport sur le morceau “Ragnar” de Jul pour se motiver, dont le clip cumule 6,4 millions de vues en un mois d’exploitation sur YouTube.

D’après le journaliste sportif Fabrizio Romano, Chelsea demande la somme de 6 millions d’euros pour laisser partir Aubameyang, et l’OM serait prêt à conclure cette transaction pour lui faire signer un contrat de trois années afin de remplacer sur le front de l’attaque Alexis Sanchez en instance de départ. Du côté des fans marseillais, la séquence de l’attaquant dans une story avec un titre de “J” est un indice évident de son proche transfert à l’OM.

Bon… @Auba qui s’entraîne sur du @jul je pense que c’est un gros message subliminal là non ?

Allez viens par ici mon gâté tu le regretteras pas 🥹#TeamOM #MercatOM #AubamOM pic.twitter.com/qtIbwM4qsP — 𝙲à𝚕𝚕𝚊𝚝é 𝙻𝚊 𝙱𝚘𝚌𝚌𝚊 🤏🙅‍♀️ (@Bamboleyoooooo) July 17, 2023