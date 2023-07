Seth Gueko ne mâche pas ses mots pour juger Koba LaD, Bigflo et Oli

Après avoir dévoilé la vidéo de sa métamorphose physique grâce au coach Rob Transformer, Seth Gueko a accordé une interview au média Legend dans laquelle il s’est exprimé sur divers sujets et a notamment jugé sans concessions ses confrères rappeurs, dont le duo toulousain Bigflo et Oli, ainsi que Koba LaD.

Koba LaD est incroyable. Bigflo & Oli sont…, Seth Gueko sans langue de bois

Accompagné de sa femme, Seth Gueko a révélé une étonnante anecdote de la fois où il a fait une overdose au Canada avec sa compagne à l’aéroport avant de repartir en France, un moment très difficile sur lequel le couple est revenu pour faire taire les rumeurs sur cet incident. Dans la suite de cet entretien, l’ancien membre du collectif Néochrome a aussi expliqué pourquoi il avait refusé une collaboration avec Kaaris il y a quelques années avant de revenir sur sa décision. Il a par la suite livré son avis sur d’autres artistes de la scène urbaine en France.

“Dans leur domaine, ils sont bons quand même. Ils font leur truc dans leur délire. En fait, c’est bien si on existe par nos différences. Ils sont géniaux ces petits gars. J’ai rien à leur dire”, décrit Seth Gueko concernant Bigflo et Oli, en avouant avoir apprécié la prestation de ce dernier il y a quelques semaines sur la radio Skyrock dans l’émission Planète Rap avec un freestyle de 10 minutes. “Alors lui il est incroyable. Il est génial ce gamin. Je l’aime. Il me rend ouf. C’est le plus rock’n’roll et il s’en bat les couilles et ça j’aime bien. J’aime bien ce qu’il a porté pour Casablanca pour le défilé. Il sait choisir ce qu’il doit porter”, poursuit-il à l’évocation du nom de scène de Koba LaD.

Des propos élogieux que Koba LaD, Bigflo et Oli vont sans doute aimer entendre, en attendant peut-être un featuring à venir avec Seth Gueko pour l’un d’entre eux.