Skyrock tacle Booba sur son pire titre devenu N°1

Habitué à être pris à partie par Booba, le directeur général des programmes de la radio Skyrock, Laurent Bouneau, a décidé à son tour d’adresser un tacle subtil à l’ancien membre du groupe Lunatic suite au phénomène d’un de ses anciens morceaux, “Pourvu qu’elles m’aiment”, devenu N°1 sur TikTok cette semaine, alors que ce single est paru en 2008.

Laurent Bouneau de Skyrock s’en prend à Booba !

Depuis plusieurs années, Booba est ouvertement en conflit avec Skyrock. Il s’attaque fréquemment à son directeur Laurent Bouneau et à l’animateur de Planète Rap, Fred Musa. En 2021, une trêve a eu lieu entre les différents protagonistes à l’occasion de la promotion de l’album “Ultra“. Cela a ouvert la possibilité à Booba de revenir sur sa position et de participer à l’émission Planète Rap pour présenter ce nouvel opus. Cependant, après des négociations qui se sont rapidement tendues, B2O a refusé la proposition de la radio en reprochant le fait de ne pas pouvoir produire la programmation à ses conditions.

Le différend portait notamment sur la possibilité de réaliser l’émission en direct et d’imposer ses caméras dans les locaux de la radio, des conditions impossibles à accepter pour Laurent Bouneau, ce qui avait de nouveau envenimé la situation entre eux. Le directeur général des programmes de Skyrock n’a visiblement pas oublié cette affaire et a profité de l’indignation de Booba de revoir son titre “Pourvu qu’elles m’aiment” refaire surface grâce à TikTok. “Oh, non pas ce son” a déclaré B2O sur l’entrée à la première place dans le Top des tendances TikTok en France de “Pourvu qu’elles m’aiment”, un single qu’il déteste.

Booba a posté un tweet avec des extraits vidéos de TikTok d’internautes en train de reprendre les paroles de sa chanson, tout en affichant le classement avec sa place de N°1. Laurent Bouneau a partagé ce message pour s’en amuser avec le message, “Ton titre préféré” et plusieurs émojis mort de rire. Il fait référence aux propos du DUC dans une ancienne interview, où il avait révélé que ce morceau ainsi que son featuring avec Gims sont ses pires morceaux et qu’il ne les apprécie pas. Une provocation à laquelle Kopp n’a pas encore répliqué.