Dépité, Booba adresse un message virulent à son artiste Didi B

Booba vient de mettre un gros coup de pression à Didi B ! Le rappeur ivoirien a rejoint son label 92i Africa en 2021 et le DUC n’a pas validé les dernières collaborations de l’ancien leader du groupe Kiff No Beat. Furieux, il a décidé de lui faire passer un message sans mâcher ses mots pour l’avertir.

Booba clash Didi B et ça pique !

Dans plusieurs stories Instagram, Booba a réagi aux récents featurings de Didi. C’est tout d’abord la dernière en date avec Franglish qui a agacé B2O, pour le clip du single “S’envolement“. “Didibofficial, tu commences à faire de la grosse merde mon ami ! Dadju… bon à la limite… mais Franglish… C’est quoi ta destination ? Économise-toi un peu“, commente-t-il sur cette connexion qu’il n’apprécie pas, avec au passage un tacle à Dadju. Le frère de Gims a collaboré avec l’artiste ivoirien sur le titre “L’argent” il y a quelques mois, un morceau qu’ils ont clippé et cela n’est pas vraiment au gout de Kopp..

“Didibofficial, tu veux pas feater avec La Huiss ? On a le contact et c’est très abordable.“ enchaîne Booba dans une autre story sur une proposition de featuring entre Didi B et Tayc, avant de découvrir l’annonce de cette collaboration et d’ajouter, complètement dégoûté, “C’est trop pour moi. Je vais à la patinoire.“.

Après avoir lancé les carrières en France de nombreux artistes tels que Shay, Benash, Siboy, Bramsito ou encore Damso, Booba produit désormais également des artistes en Afrique avec son label 92i et surveille de près les affiliations de ses chanteurs. Comme souvent, B2O n’hésite pas à mettre la pression à ses artistes en cas de désaccord.