Booba s’attaque à Tanguy David après sa réaction contre Freeze Corleone

Booba recadre à Tanguy David qui réplique !

Il y a quelques jours, Freeze Corleone a fait un retour remarqué avec la sortie d’un nouveau morceau baptisé Shavkat, qui est le premier extrait de son prochain album. Cependant, depuis sa sortie, une phrase prononcée par l’artiste a suscité des réactions de la part de la Licra (Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme), ainsi que de Tanguy David sur son compte Twitter, avant d’être pris à partie par Booba.

Le mardi 25 juillet, Freeze Corleone a dévoilé le titre Shavkat, donnant ainsi un avant-goût de son prochain projet musical, “L’Attaque des Clones”. Une phrase précise prononcée par le rappeur du 667 a fait réagir et suscite la controverse : ” Je préfère être accusé d’antisémi*isme que de vi*l comme Gérald Darmanin “. En exprimant cette comparaison, Freeze Corleone vise l’actuel ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin en relayant certaines accusations à son encontre. Cette déclaration a suscité une réaction de la Licra, qui envisage de prendre des mesures judiciaires.

Une plainte déposée contre B2O !

Cela n’a pas affecté le succès du single, numéro 1 du Top Singles alors que les réactions se succèdent comme celle de Tanguy David. ” C’est totalement mérité et j’espère qu’il y aura de lourdes poursuites judiciaires. On ne rigole pas avec l’antisémi*isme ” s’est-il satisfait dans un tweet sur l’annonce de l’intention de la Licra de poursuivre en justice Freeze Corleone. Ce dernier n’a pas répondu à ce message, Booba s’en est chargé à sa place avec le commentaire, ” Ce né*ro me fascinera toujours. Tangy la zèrmi “ sauf que Tanguy n’a pas apprécié cette pique à son encontre.

Le militant politique français n’a pas apprécié cette remarque de B2O et affirme vouloir porter plainte. “Par la voie de mon avocat, je dépose plainte contre Élie Yaffa (qui se fait appeler Booba) pour « provocation à la haine raciale » et « injures en raison de l’ethnie ». Un signalement a été effectué sur la plateforme Pharos du ministère de l’Intérieur ce matin.”, a-t-il tweeté pour avertir le fondateur du 92i.

Les accusations d’antisémitisme sont des sujets sérieux qui doivent être traités avec précaution et respect et la polémique continue d’alimenter les discussions ainsi que les débats sur la liberté d’expression ou encore les limites de celle-ci. Mais pas vraiment affecté par cette menace, Booba s’est moqué de Tanguy dans plusieurs tweets avec, notamment : “Tu peux pas m’attaquer pour “haine raciale” t’as pas d’ra*e! Ça passera jamais. J’te paierai tes frais d’avocat et tes contours”.

Par la voie de mon avocat, je dépose plainte contre Élie Yaffa (qui se fait appeler Booba) pour « provocation à la haine raciale » et « injures en raison de l’ethnie ». Un signalement a été effectué sur la plateforme Pharos du ministère de l’Intérieur ce matin. pic.twitter.com/SJTAR8Fcbg — Tanguy David (@tanguy_france) July 28, 2023

.@tanguy_france tu peux pas m’attaquer pour “haine raciale” t’as pas d’race! Ça passera jamais 🤣. J’te paierai tes frais d’avocat et tes contours. pic.twitter.com/0a5N7iH5ko — Booba (@booba) July 28, 2023