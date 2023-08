Voici pourquoi Black M ne parle pas de religion

Relativement discret sur sa vie privée, Black M s’affiche fréquemment sur ses réseaux avec sa compagne, mais préfère ne pas mettre en avant sa religion. Un choix que le rappeur de la Sexion D’Assaut a expliqué dans sa dernière interview en compagnie de Cédric Doumbé.

Black M ne vaut pas être manipulé par les médias !

Black M a accepté l’invitation de France TV pour une interview inédite avec Cédric Doumbé. Le duo a partagé un moment ensemble dans l’appartement face à Oumar Diawara. Le rappeur français s’est confié sur sa rencontre avec le combattant de MMA, son groupe la Sexion D’Assaut, sa famille, les bavures policières, les médias ou encore l’Islam. Concernant ce dernier sujet, Alpha Diallo a choisi de ne pas s’étaler publiquement sur sa religion en expliquant pourquoi. Musulman, Black M s’est exprimé dans le programme France TV Slash sur sa discrétion à ce sujet alors que Cédric Doumbé a raconté sa conversion à l’Islam. “Parce que je considère que cela m’appartient à moi“, a-t-il d’abord déclaré. “Après, en parler, cela ne me dérange pas. Je peux parler de ce que je suis, mais je trouve la religion très personnelle“, explique le chanteur qui n’aime pas parler de sa religion dans les médias, préférant que cela reste personnel.

Black M se justifie également de la crainte que certains médias peu scrupuleux déforment ses propos. “Pour les artistes comme moi, dès que je dis un truc, tout le monde saute dessus. Il y a souvent beaucoup d’interprétation.” décrit-il. “Souvent ça part d’un petit ou gros média qui va récupérer un truc sorti de son contexte. Par exemple, on est en train de parler de religion et il va le mettre en grosse page sur sa première page. Et puis c’est parti, ça fait effet boule de neige. Moi c’est ce que j’essaye d’éviter.”, se défend le rappeur sur sa décision. Avec plus de 20 ans de carrière à son actif, Black M ne souhaite pas répéter certaines erreurs du début de sa carrière qui a causé quelques soucis à son groupe la Sexion D’Assaut, notamment pour des propos homophobes, et connait désormais mieux les journalistes.

Grace à son vécu, il sait que plusieurs médias n’hésitent pas à déformer les mots afin de créer des scandales pour le décrédibiliser. “De la sexion à Black M, disons dans les années de 2009 à 2017, on a connu beaucoup de bonnes choses. Et maintenant, tu es obligé de faire attention à tous ces détails” conclut-il.

À découvrir également : Black M fait 500 ventes, Booba en remet une couche