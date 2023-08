GP Explorer 2 : Squeezie craint SCH

SCH impressionne Squeezie !

Après les confirmations de SCH et Soso Maness pour le GP Explorer 2, Squeezie s’est exprimé sur leurs performances en Formule 4. Le Youtubeur n’a pas tari d’éloges sur les deux rappeurs marseillais.

Tous les pilotes du GP Explorer 2 ont enfin été dévoilés de manière spectaculaire. Billy a annoncé la présence de Kekra à ses côtés au sein d’un mini-documentaire partagé sur sa chaîne, tandis que Squeezie a fait une apparition surprise au milieu du Vélodrome de SCH pour annoncer son équipe avec Soso Maness. L’auteur de JVLIVS, passionné par l’univers automobile comme le démontre sa dernière mixtape Autobahn parue au mois de novembre 2022, semble être un sérieux prétendant pour l’événement.

Soso Maness est surmotivé !

“SCH, il est fort“ assure Squeezie dans des propos retranscrits par le média Interlude sur le niveau de l’interprète de A7 avant de préciser, “Ce n’est pas une escroquerie sa mixtape Autobahn et son délire de voitures”. “Dans une F4, tu sens qu’il sait comment ça marche. Il est très, très bon SCH. Dans les nouveaux, je crois que c’est l’un des meilleurs” ajoute le Youtubeur qui révèle que le rappeur français a déjà fait de la moto en piste par le passé, ce qui lui facilite la tâche pour s’adapter à la F4.

“Soso Maness s’est lancé dans un mindgame” commente également Squeezie au sujet de la participation de Soso Maness au GP Explorer 2, “il veut me faire croire qu’il va finir devant moi. Et à chaque fois, il dit à SCH : ‘Dis-lui à Squeezie que je suis chaud, j’ai progressé de fou'”. “À chaque fois, il veut me mettre la pression, il essaye de rentrer dans ma tête. Il est très fort, il veut entrer dans ma tête, mais pour l’instant il y a un petit barrage” poursuit-il sur l’auteur de Zumba Cafew puis de conclure que SCH peut-être l’une des révélations de la deuxième édition du GP Explorer, “Il me fait un peu peur“ confesse le streamer sur le niveau du S.