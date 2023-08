La somme astronomique que coûte Cardi B à Offset

“J’ai une femme qui coûte cher…”, confesse Offset qui malgré son immense fortune déplore le fait que Cardi B a train de vie très onéreux, mais en amour, on ne compte pas et lui laisse ses plaisirs du quotidien dans ses achats parfois extravagants.

Offset a dépensé un montant colossal pour entretenir Cardi B

Entre Cardi B et Offset les rumeurs de tensions avaient agité la presse people avant leur mariage, puis elles ont resurgi ensuite avec l’évocation d’un possible divorce, mais finalement, ils ont accueilli leur deuxième enfant et les deux stars se sont rabibochées pour former une famille comblée. Le couple n’hésite pas à partager des images de leur vie privée sur les réseaux et la rappeuse américaine affiche souvent ses folles dépenses sur Instagram comme des voitures de luxe ainsi que des bijoux, des montres et des vêtements de grandes marques.

Questionné à ce sujet et sur sa vie de couple avec Cardi B, Offset a levé le voile sur les dépenses exorbitantes de sa femme pour laquelle il est prêt à tout afin de faire son bonheur. Le membre des Migos a révélé qu’il a déjà déboursé environ 10 millions de dollars pour sa compagne depuis qu’ils sont ensemble : “J’ai une femme qui coûte cher, j’ai dû dépenser 10M de dollars pour elle, un truc comme ça… Chez moi, c’est l’homme qui gère le foyer.“, a-t-il déclaré. Une somme astronomique qui a choqué les internautes.