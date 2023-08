Le meilleur rappeur de la nouvelle génération selon Booba

Booba est considéré comme l’un des piliers du rap en France et a marqué l’histoire de la scène urbaine. L’avis de Kopp est toujours pris très au sérieux concernant les autres artistes notamment de la nouvelle génération et voici celui qui est le plus prometteur selon son opinion, les fans eux rêvent déjà d’une collaboration inédite suite à cette déclaration.

En marge de son entretien avec Le Dauphiné Libéré, Booba a révélé le nom du rappeur français le plus talentueux de la nouvelle génération. Le journaliste Etienne Ouvrier a en effet livré quelques extraits supplémentaires de l’article publié dans le journal sur son compte Twitter. L’ancien membre du groupe Lunatic a cité le nom de Werenoi en le proclamant comme le “meilleur parmi les nouveaux rappeurs“ d’après son point de vue.

Werenoi est sous-côté pour Booba !

Booba juge Werenoi vraiment fort et déplore le fait que le rappeur français originaire de Montreuil en Seine-Saint-Denis “n’a pas le succès qu’il mérite“. “Il est sous-côté“ estime le DUC qui suite à ses propos a agité l’espoir des fans de le voir concrétiser une connexion avec l’interprète du titre “La League”. Ce dernier a connu une ascension fulgurante ces derniers mois grâce au succès de son album “Carré” permettant d’obtenir le premier disque de platine de sa carrière ainsi que plus de 3,7 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify.

Habitué à dénicher des nouveaux talents pour les signer sur son label du 92i avec récemment avec SDM qui fait un carton depuis plusieurs mois avec le single “Bolide Allemand” au sommet du Top Singles, Booba pourrait lancer un appel du pied à Werenoi avec cette déclaration élogieuse afin d’ouvrir une porte pour une collaboration et faire passer un nouveau cap dans la carrière de ce dernier nommé.