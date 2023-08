La séquence géniale de SCH et Soso Maness au GP Explorer 2

Après ses nombreuses rumeurs sur les invités surprises, Squeezie a confirmé fin juillet en direct au Stade Vélodrome la présence de SCH et Soso Maness au casting de la seconde édition du GP Explorer. Les deux rappeurs marseillais s’entrainent afin de réaliser la meilleure performance et sont visiblement très heureux de se retrouver pour cet événement comme le démontre une séquence de leur préparation.

SCH et Soso Maness complices comme jamais pour le GP Explorer !

Le 9 septembre prochain au circuit Bugatti du Mans, Squeezie va dévoiler le GP Explorer 2 dont l’ouverture de la billetterie à l’annonce de l’événement a connu un succès phénoménal. Diffusée en direct sur Twitch, cette course automobile de Formule 4 organisée par le célèbre Youtubeur regroupe des créateurs de contenu, des personnalités d’internet ainsi que pour cette seconde édition des rappeurs en la présence de Kekra, SCH et Soso Maness. Les artistes marseillais sont d’ailleurs dans la même équipe, celle de Samsung. “Le rappeur qui voue un culte très particulier aux grosses cylindrées dans ses albums, ses chansons et dans ses clips, va désormais plus loin avec Samsung en rejoignant la compétition du GP Explorer 2” a communiqué la marque Coréenne pour présenter ce partenariat avec le S.

SCH et Soso Maness sont ravis de se retrouver pour cette course comme le prouve une vidéo sur la préparation de cet événement qui a fuité sur les réseaux dans laquelle il apparaissait dans une tenue de pilote de F4 plus complices que jamais. Une belle séquence qui affiche l’amitié entre les deux compères ayant collaboré à plusieurs reprises sur les titres “Les dernières marioles” en 2021 et “Va jober” en 2022 ou encore pour le tube de Jul, “Bande Organisée” avec le collectif 13’Organisé. Le deux compères ont également rencontré Squeezie, il y a quatre mois, pour participer à son programme phare sur Youtube, “Qui est l’imposteur ?“.

Dans une récente déclaration, Squeezie a aussi livré ses premières impressions sur les performances au volant d’une voiture de F4 des deux rappeurs en faisant l’éloge de SCH qui peut être selon lui la révélation du GP Explorer 2.