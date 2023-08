Orelsan : sa ressemblance troublante avec la nouvelle recrue de l’Inter

Même s’il n’a aucune actualité musicale en ce moment, Orelsan a fait le buzz bien malgré lui sur Twitter il y a quelques jours pour une raison totalement improbable, sa ressemblance étonnante avec la nouvelle recrue de l’Inter Milan, Yann Sommer.

“Hier soir, c’était la dernière date du Civilisation Tour. Mais on a pas pleuré parce que c’était que du fun. Encore merci à toute l’équipe, à la longue liste de personnes qui ont participé à cet album, à ce documentaire, à cette tournée.”, a déclaré Orelsan il y a deux semaines, sur Instagram, pour clôturer son Civilisation Tour avant son retour le 28 septembre au cinéma pour un concert comme vous n’avez jamais vu lors d’une séance unique, dont les billets sont en vente depuis une semaine.

Les réactions géniales des fans d’Orelsan !

En attendant cet événement, Orelsan a interpellé les fans de football suite à l’annonce du transfert du gardien de but Yann Sommer. Le joueur suisse quitte le Bayern de Munich pour l’Inter Milan dans une transaction estimée à 6 millions d’euros. Il prend la place d’André Onana dans les cages du finaliste de la dernière Ligue des Champions, ce dernier étant parti à Manchester United. L’international suisse va signer un contrat de trois années avec l’équipe italienne après avoir validé sa visite médicale programmée ce lundi.

“Yann Sommer arrivera à Milan dimanche et passera sa visite médicale lundi ! Transfert d’une valeur de 6 millions payable en 2 ans.”, a tweeté le média Inter FR, un compte français relayant l’actualité de l’Inter avec une photo du joueur portant un maillot Milanais pour présenter cette information. De façon inattendue, cette publication a fait réagir les fans d’Orelsan en raison d’une troublante ressemblance entre le gardien de but et le rappeur français.

“Orelsan s’il aimait les fêtes de famille”, “Vous pensez qu’il croit que la terre est ronde”, “C’est une arnaque, ils vous ont envoyé Orelsan à sa place”, “Orelsan s’il avait dit enfin la terre est plate”, “C’est Jimmy Punchline j’crois”, “il est perdu d’avance les potos”, “6 millions en 2 ans pour recruter Orelsan, c’est la dèche a ce point ?” ont réagi les internautes dans les commentaires de la publication qui est devenue virale sur le réseau social avec plus de 4 millions de vues, mais n’a pas suscité la réaction du rappeur en personne.

🚨 Yann Sommer arrivera à Milan dimanche et passera sa visite médicale lundi ! Transfert d’une valeur de 6 millions payable en 2 ans. ~ @DiMarzio pic.twitter.com/FZiFIGBNtE — Inter FR (@InterMilanFRA) August 4, 2023

