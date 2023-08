Une tête d’affiche du rap américain collabore avec Kalash Criminel

La récente collaboration de Ninho avec des artistes internationaux tels que Lil Baby et Central Cee a visiblement donné des idées aux autres rappeurs français pour tenter des connexions avec des rappeurs britanniques ou américains, comme vient de l’afficher Kalash Criminel avec son prochain featuring.

Après l’annonce des featurings entre Tiakola et Dave, Gims avec Lil Tjay ou encore Gazo avec Booby Shmurda, les collaborations entre rappeurs français et internationaux se multiplient en ce moment au plus grand bonheur des auditeurs qui vont être comblés dans les prochaines semaines. L’interprète du hit “Hot Nigga” est actuellement de passage en France, à Paris et en profite pour rencontrer les rappeurs locaux, après Gazo c’est au tour de Kalash Criminel.

Kalash Criminel et Bobby Shmurda, c’est validé !

En effet, les deux artistes ont relayé sur les réseaux des vidéos ensemble en studio. Dans une séquence, Kalash Criminel assure que son compère originaire de Miami en Floride a enregistré 36 mesures. Absent musicalement depuis le début d’année 2022 suite à son album commun avec Kaaris, le rappeur cagoulé prépare son prochain projet dont il n’a pas encore annoncé officiellement la sortie et fera suite à son dernier album en solo baptisé “Sélection naturelle” paru au mois de novembre 2020.

Avec les images de sa rencontre en compagnie de Bobby Shmurda, Kalash Criminel fait monter la pression dans l’attente de son retour et s’offre une collaboration inédite avec une tête d’affiche du rap américain révélée au public grâce au morceau “Hot Nigga” mais le rappeur Floridien s’est fait discret depuis sa sortie de prison en 2021.