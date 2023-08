Gazo démontre qu’il est le meilleur hitmaker en France

Gazo vient encore placer son nom à la première place du Top Singles de la semaine avec son dernier tube. Une place qu’il ne cesse d’occuper depuis le début de l’année et lui permet d’établir un nouveau record en 2023 qu’aucun autre artiste en France n’a réalisé.

Parmi les rappeurs de la nouvelle génération, Gazo se démarque encore cette année en devenant l’un des plus populaires auprès des auditeurs de rap français et ses chiffres d’écoutes en streaming sont toujours plus impressionnants. Depuis la sortie de son premier album, le maître de la drill en France enchaîne les succès et les accréditations, illustrant ainsi son statut de créateur de tubes incontesté de notre époque.

Gazo ne quitte plus la place de N°1 des singles !

Gazo est le chanteur qui a occupé le plus fréquemment la première position du classement des morceaux les plus écoutés cette année en France. Cette performance reflète la fulgurante ascension du rappeur qui depuis plusieurs mois s’impose comme l’un des piliers de l’univers musical en France et il ne compte pas s’arrêter là comme le prouvent encore les chiffres de son dernier single en compagnie de Soolking baptisé Casanova. Le morceau produit par Voluptyk, Nass Brans et Traoré Salif A’Salfo est N°1 du Top Singles cette semaine et ne quitte plus sa première place sur Spotify avec déjà 13 millions de streams alors que clip dépasse les 13 millions de vues en seulement un mois d’exploitation.

En plus de ce titre avec Soolking, Gazo a réalisé d’autres cartons cette année grâce au tube “Saiyan” avec Heuss L’Enfoiré (deuxième du Top Singles), au hit “C’est carré le S” en compagnie de Naps et Ninho ou encore au single “La Rue” avec Damso. Les morceaux “Die” et “Fleurs” parus l’année dernière sont eux également toujours dans le Top 50 du moment. Pour couronner le tout, l’auteur de Drill Fr vient d’annoncer sur son compte Twitter que son prochain en préparation va être historique.

🚨GAZO est l’artiste qui a été NUMÉRO 1 du top singles le plus grand nombre de fois cette année en France 🇫🇷 ! Le meilleur hitmaker actuel ? 🤔 pic.twitter.com/KAego1oYvQ — RapFrActus 🟡 (@RapFrActus) August 7, 2023