Nouvelle école : les talents sont primordiaux pour la sélection des rappeurs

Au niveau de l’audience, les deux saisons de Nouvelle école ont été un véritable carton et le casting de la troisième saison est déjà lancé. L’un des producteurs du télé-crochet rap de Netflix s’est confié dernièrement sur le choix des candidats du programme qui ont fait son succès.

Un producteur de Nouvelle école explique les détails de la sélection !

Le niveau de certains candidats de la seconde saison de Nouvelle école avait suscité le débat auprès des spectateurs ou encore le fait que l’un d’eux (DAU) avait déjà collaboré avec une tête d’affiche du rap francophone (Damso), Lionel Maurel s’est expliqué sur le sujet dans une interview pour le média Ventes Rap consacré à l’actualité de l’industrie rap en France et dans le monde. Le producteur artistique de l’émission qui a travaillé pour Universal, TF1, M6 ou encore NRJ12 s’est exprimé sur les critères mis en avant afin de choisir les différents candidats. “On prend des gens qui ne sont pas signés, ni en édition, ni en tourneur, ni en prod. Ils peuvent avoir leur petite structure. Il y en a certains qui ont déjà été signés avant qui sont sans contrat. Ça peut être une seconde chance.” décrit-il.

Lionel Maurel précise ensuite vouloir garder un niveau de qualité pour chacune des saisons de l’émission : “L’idée pour eux, c’est de pop grâce au programme. Et pour nous, c’est de donner de la force au programme. Il y a le jury, les guests, mais les talents sont primordiaux. C’est un level qu’on doit maintenir chaque année.”.

“L’idée, qu’il s’agisse de la saison 1 ou de la saison 2, c’est qu’on cherche à montrer. Que tu sois écouté par 3 000 personnes ou que tu sois écouté par 50 ou 80 000 personnes, si tu représentes quelque chose, si on estime avec Netflix, Black Dynamite et Booska-P qu’il y a un intérêt à montrer un artiste, un talent, on montre.” poursuit-il sur le programme ayant comme but d’aider à lancer des nouvelles carrières dans le rap en permettant d’obtenir plus de visibilité auprès du public.