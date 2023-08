Le plus difficile dans le rap d’après Ninho

Proche de décrocher le septième disque de platine de sa carrière avec son dernier album “NI” (90 000 ventes depuis sa sortie), Ninho poursuit la promotion de cet opus dans les médias et vient d’accorder une nouvelle interview à ESN Talks en compagnie du gardien de but de l’équipe de France, Mike Maignan.

Lors de cet entretien croisé avec Mike Maignan, réalisé à la galerie Kamel Mennour à Paris, le recordman des certifications en France a confié au footballeur de l’AC Milan ce qu’il y a de plus dur dans la difficile ascension pour réussir, d’après son opinion. L’international français a en effet révélé à Ninho qu’il aurait souhaité être rappeur, mais n’a pas pu réaliser ce souhait, et a questionné son compère sur les éléments clés pour réussir une carrière dans la musique.

Ninho révèle ce qui est le plus compliqué dans la musique !

“Qu’est-ce qu’il m’aurait fallu pour pouvoir aller plus loin dans la musique ?”, a interrogé Mike Maignan à Ninho qui a mis en avant de l’importance du flow dans le rap : “Déjà le flow c’est important, être dans les temps. Et savoir imager ce que tu vois aussi. C’est ça le plus dur, je pense, dans la musique.”. Ce n’est pas tout, d’autres qualités sont requises selon son avis comme le fait de “mettre en texte ce que tu arrives à ressentir comme émotion ou comme image que tu vois. Des fois, tu as envie de dire un truc qui ressemble à ça, mais tu dois le dire avec une rime qui fait intervenir l’autre mot pour que ça soit cohérent” explique-t-il.

“Il faut qu’il y ait la cohérence, le flow, la rime, tout qui va avec et l’image qui arrive en direct chez l’auditeur. Ça, c’est le plus dur pour moi.”, conclut Ninho sur le sujet. Une technique que le rappeur français maîtrise parfaitement comme le prouve son succès avec ses nombreux tubes dans sa discographie et des albums qui ont tous décroché plusieurs certifications de disque d’or à disque de diamant.