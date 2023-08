Voici pourquoi le feat entre Booba et Jul n’a pas pu sortir

Booba et Jul ont agité la presse ces derniers jours suite à la déclaration très critique du premier cité envers l’artiste originaire de la ville phocéenne. C’est désormais acté et officiel, les deux rappeurs ne vont jamais collaborer pour sortir un titre en commun et pourtant il y a quelques années, un featuring entre eux était au programme, mais malheureusement la connexion n’a pas pu se faire et les auditeurs sont peut-être passés à côté d’un tube.

Les deux stars du rap français n’ont jamais travaillé ensemble, cependant ils se sont concertés en 2015 pour enregistrer un single en duo. À cette époque, Booba prépare la sortie de l’album “Nero Nemesis” et Jul celle du projet “My World“. Les deux opus sont d’ailleurs sortis le même jour dans les bacs et en streaming au mois de décembre. “Je pense qu’il va vendre plus que moi. C’est vraiment quelqu’un que je respecte“, a avoué le DUC avant la parution de son album, évoquant ainsi la concurrence du Marseillais en matière de chiffres de ventes, tout en lui adressant tout son respect.

Le feat Booba et Jul était prévu, mais n’est jamais sorti !

Les deux projets comportent plusieurs collaborations, mais aucune trace d’une entre Booba et Jul. Ce dernier avait pourtant invité Kopp à se joindre à la liste des invités de son album pour une connexion au sommet inédite. Cependant, en raison d’un problème de timing lié à leurs actualités chargées à l’époque, ils n’ont pas pu concrétiser leur souhait de travailler ensemble en musique. “Je devais d’ailleurs faire un son sur son album, mais je n’ai pas réussi à dégager du temps avec la sortie de Nero Nemesis“, a révélé B2O à propos de cette occasion manquée de collaboration avec le J en 2015.

Quelques jours après la parution de son quatrième album studio, Jul explique finalement dans une interview au média magazine Rap Rnb Mag que la chanson “Dans l’appart” devait être un featuring avec le DUC. “Pour moi, il est très sombre. Quand je l’ai fait écouter à mon entourage, ils ont tous kiffé. Ce son, je devais le faire avec Booba. Finalement, lui, il était à fond dans son projet donc ça ne s’est pas fait. À la base, c’était pour moi et Booba“, a-t-il confié au sujet de cette collaboration avortée.

B2O devait figurer sur un morceau du J !

Cette opportunité ne se reproduira plus par la suite, et le public n’aura donc jamais la chance de découvrir un morceau en duo entre les deux poids lourds du rap français. Booba a, plus tard, notamment reproché à Jul des collaborations avec ses rivaux, tels que Gims sur le single “GJS” et Rohff sur le morceau “Legend“. “Je devais en faire un, il y a quelques années, mais ce qu’il fait aujourd’hui, ce n’est pas trop mon délire, ça ne collerait pas trop, je pense”, a déclaré B2O lors de la sortie de son dernier album “Ultra” en 2021 pour entériner la fin des espoirs de les voir réunis.

Aujourd’hui, Booba affirme ouvertement ne pas apprécier la musique de Jul et ne pas l’écouter, comme il l’a révélé dans sa dernière interview.