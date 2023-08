Booba répond à Flora Ghebali et ne mâche pas ses mots

Toujours aussi réactif sur Twitter, Booba a remis en place Flora Ghebali ! En direct sur RMC, la militante écologiste est revenue sur les propos du fondateur du 92i au sujet des dernières émeutes en France, en le traitant de donneur de leçons. Des critiques qui ne passent pas auprès du rappeur français exilé à Miami, il a répliqué pour recadrer la jeune femme.

Booba dézingue Flora Ghebali avec du compromettant !

En interview, Booba a dernièrement fait part de son sentiment sur les agissements de la police en France suite au scandale de l’affaire Nahel et aux émeutes qui ont éclaté ensuite dans tout le pays, avec le constat sans équivoque que l’État est trop mou. L’affirmation de B2O a fait débat, notamment sur le plateau télévisé de RMC Info. Invitée pour donner son avis, Flora Ghebali a vivement blâmé le comportement de l’artiste en proférant plusieurs accusations à son encontre.

Flora Ghebali a reproché à Booba de donner des leçons à la France alors qu’il n’y habite pas, “Il n’a qu’à venir vivre dans notre pays, payer ses impôts dans notre pays et respecter les règles de notre pays. Ça, c’est la première chose que j’ai à lui dire” commente-t-elle. Elle enchaine en assurant que le DUC n’est pas irréprochable, qu’il n’est pas respectueux de la loi en faisant référence à son altercation à l’aéroport d’Orly avec Kaaris en 2018 avant de prendre la défense Magali Berdah, “il a décidé de s’improviser juge, de s’improviser police et justice, de lancer une Fatwa contre Magali Berdah sur les réseaux sociaux.”.

B2O recadre la militante écologiste !

Flora Ghebali explique ensuite que Magali Berdah a dû prendre une protection policière et déménager suite aux agissements de Booba. Ce dernier n’a pas apprécié ce jugement de la militante écologiste et a décidé de lui faire savoir en relayant l’extrait vidéo de son passage télévisé avec le message explicite : “Flora Ghebali, insolente, confuse, rap, impôts, écologie, émeutes, Miami, Orly, fatwa, culture du vide, Chalgoumi, liberté d’expression, justice, bavure, Flora Ghebali la militante écologiste mélange tout sur le plateau de RMC Info alors qu’elle serait beaucoup plus utile nic*ons à l’air dans une manif contre les gaz à effet de serre.”.

Comme souvent, Booba n’en est pas resté là et a déniché des dossiers contre Flora Ghebali avec une sombre histoire de vol et le commentaire : “ça drogue, ça ligote, ça cambriole du Xavier en toute décontraction. Booba ceci, Booba cela… On en restera là j’veux pas finir dans un coffre de voiture. Enchanté en tout cas”.

.@floraghebali insolente, confuse, rap, impôts, écologie, émeutes, Miami, Orly, fatwa, culture du vide, Chalgoumi, liberté d’expression, justice, bavure, Flora Ghebali la militante écologiste mélange tout sur le plateau de @RMCInfo alors qu’elle serait beaucoup plus utile nichons… pic.twitter.com/5S9OHmJ1LG — Booba (@booba) August 10, 2023