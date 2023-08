Kaaris : Mbappé reprend l’un de ses classiques à l’aide de l’IA

Kylian Mbappé qui chante le morceau culte de Kaaris, “Zoo”, c’est l’intelligence artificielle qui a encore frappé et commence à faire de plus en plus débat auprès des chanteurs sur la légitimité d’une telle réalisation et de la rémunération des droits d’auteurs auprès des artistes.

Mbappé chante un tube de Kaaris et c’est vraiment surprenant !

Alors qu’Angèle a avoué avoir peur pour son métier en réaction à la mise en ligne d’un remix du hit “Saiyan” de Gazo et Heuss L’Enfoiré avec sa voix, Kaaris de son côté préfère prendre tout cela avec beaucoup d’humour et ne semble pas perturbé par l’intelligence artificielle utilisée pour diffuser des faux morceaux en reprenant les voix des artistes faisant parfois des millions de vues sur les réseaux.

En attendant de le retrouver sur la scène de l’Accor Arena au mois de février prochain, Kaaris vient de relayer une vidéo d’un titre créé à l’aide d’une intelligence artificielle avec sa voix, et à la surprise générale, il s’en est amusé, alors que la plupart des chanteurs s’indignent ces derniers temps de ce type de création de fausses chansons. En effet, Riksa s’est filmé en train de s’ambiancer sur cette reprise générée via une IA, sur laquelle il chante “Chou daddy”.

Une autre réalisation d’une IA d’un classique de Kaaris a également fait le buzz dernièrement dans laquelle Kylian Mbappé reprend la chanson “Zoo” extrait de l’album “Or Noir” paru en 2013 avec ses célèbres paroles “Je n’ai aucune peine, j’te n**** ta race”. Même si la voix ne retranscrit par parfaitement celle de l’attaquant du PSG, la séquence a bien fait rire les internautes avec plus de 3 millions de visionnages sur le réseau social X anciennement nommé Twitter.

