Lil Wayne a craint Eminem lors de leur featuring et révèle pourquoi

Dans un récent entretien accordé au New York Times, Lil Wayne s’est confié sur son confrère Eminem en évoquant leur première collaboration et a révélé avoir craint à l’époque cette connexion avec Slim Shady en expliquant pourquoi.

“Je connais déjà son don et sa malédiction…”, explique Lil Wayne

En 2010, Lil Wayne et Eminem ont travaillé ensemble sur le single “Drop The World” extrait de l’album “Rebirth”, un morceau certifié quadruple platine. Weezy est revenu sur cette collaboration dans son interview avec le New York Times pour le dossier “50 RAPPERS, 50 STORIES”, en avouant sa crainte de travailler avec l’artiste originaire de Détroit il y a 13 ans. “J’ai eu peur, en fait, quand j’ai appelé Eminem pour une chanson. C’est un monstre. Il doit avoir la même chose que moi avec les mots. On ne peut pas se les enlever de la tête. Chaque signification, chaque aspect. Les choses qui riment, on les entend. Je connais déjà son don et sa malédiction. Et j’aime entendre la façon dont il les assemble.”, a-t-il décrit alors qu’il avait déjà rencontré Eminem en 2019 pour l’enregistrement du titre “Forever” avec Drake et Kanye West. Ce jour-là, il avait d’ailleurs réécrit son couplet sur cette chanson après avoir découvert celui de Slim Shady.

Lil Wayne a poursuivi en parlant de sa manière de travailler en confiant une anecdote avec Pictionary : “Quand j’étais au Tonight Show, je jouais au Pictionary. Et mon truc, c’était Harry Potter. J’ai donc dessiné un pot, et ils l’ont eu. J’ai dessiné un homme avec un visage, et j’ai mis un tas de cheveux autour de lui. Ils ont dit : “Attendez, il est poilu”. Je suis comme Harry Potter. Nous planifions nos mots. À tout moment.”, a déclaré le rappeur du label Young Money.