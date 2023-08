“J’ai fait mon retour comme Benzema”, Guy2Bezbar signe dans un club de N3

“J’ai fait mon retour comme Benzema” chante Guy2Bezbar dans le refrain du morceau “De bon matin” avec Niska extrait du projet “Le monde est méchant” paru en 2021, des mots qui font écho cette semaine à l’annonce de sa signature dans l’équipe de football de l’US Ivry évoluant en National 3 qui est dirigé par l’oncle de Kylian Mbappé, Pierre Mbappé.

L’US Ivry et Guy2Bezbar, c’est officialisé !

C’est en vidéo sur Instagram que l’US Ivry a présenté l’arrivée du rappeur Guy2Bezbar dans le club aux couleurs rouges et noires. “Nouvelle recrue ! Connu pour son aisance technique sur les instruments, il est prêt à nous montrer ce qu’il sait faire avec un ballon ! Bienvenue à @guy2bezbarofficial qui rejoint la N3 pour la saison 2023-2024 ! Ça flingue !” peut-on lire en description de l’annonce publiée ce jeudi.

Fan de ballon rond, Guy2Bezbar avait fait un essai en Angleterre dans le club de West Ham à ses 14 ans, mais cela n’avait pas été concluant. Il a poursuivi son parcours footballistique au centre de formation du Red Star avant de se consacrer à la musique et de se faire connaitre dans le monde du rap depuis 2015 avec plusieurs mixtapes et un premier album nommé “Coco Jojo”. Il a connu le succès en musique avec les singles “Ça canarde” en compagnie de Bolémvn et “De Bon matin” avec Niska ainsi qu’avec le titre “Le Classico Organisé” sur le projet de Jul.

Nul doute que Guy2Bezbar devrait ambiancer ses coéquipiers dans les vestiaires après les victoires de son équipe tout au long de cette saison.