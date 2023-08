Les chiffres fous de l’énorme ascension d’Ice Spice à 23 ans

Ice Spice, c’est le phénomène du moment dans le rap féminin aux États-Unis, la jeune rappeuse de 23 ans connait un succès fulgurant depuis un peu plus d’un an et affole les compteurs alors qu’elle n’est qu’au début de sa carrière.

La rappeuse du moment qui en choque plus d’un : Ice Spice !

Au début du mois, Ice Spice a été élue Rookie Hip-Hop de l’année 2023 par le Billboard, un titre mérité pour l’artiste qui cumule désormais plus de 44 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify ainsi que 1,2 million d’abonnés sur Youtube et 9 millions de fans sur Instagram. “J’espère faire avancer le genre de toutes les manières possibles, mais je sais que j’aurai un énorme impact sur les jeunes à venir maintenant”, a-t-elle confié après reçu son trophée du magazine Billboard.

Après s’être fait connaitre fin 2022 avec son hit “Munch (Feelin’ U)”, Ice Spice a poursuivi son ascension cette année avec deux collaborations en compagnie de Nicki Minaj sur “Princess Diana” (92 millions de vues sur Youtube) et “Barbie World” (62 millions de visionnages sur Youtube) ainsi qu’une avec Taylor Swift. Outre-atlantique, Elle a déjà réussi l’exploit de placer 4 de ses titres dans le Top 10 du Hot 100.

En attendant de découvrir son premier album qui devrait arriver dans les prochains mois, l’Ep “Like..?” d’Ice Spice est toujours aussi populaire sur les plateformes de streaming avec plus de 500 millions d’écoutes depuis sa sortie dont 1,3 milliard de streams cette année au cumul de tous ses morceaux. Le jeune artiste de 23 ans signée sur le label Nicki Minaj a aussi réalisé le meilleur démarrage all-time pour une rappeuse sur Spotify.