Booba débourse 300 000€ pour un feat international ? Il répond

Booba a été contraint de démentir rapidement une information devenue virale sur les réseaux sociaux selon laquelle il aurait dépensé l’énorme montant de plus de 300 000 livres sterling pour une collaboration inédite avec l’artiste nigérian Rema.

Booba ne compte pas dépenser une telle somme pour un feat !

Bien malgré lui, Booba se retrouve souvent au centre de diverses rumeurs, plus ou moins farfelues. Il y a quelques années, l’ancien membre du groupe Lunatic n’hésitait pas à collaborer avec des artistes internationaux tels qu’Akon, Diddy, Ryan Leslie, T-Pain, Rick Ross ou encore 2 Chainz. Le rappeur du 92i s’était exprimé en 2017 à l’occasion de la sortie de son album “Trône” sur OKLM Radio, au sujet des cachets exorbitants demandés par les chanteurs internationaux pour réaliser un featuring. “Ça coûte cher, t’as pas forcément le meilleur de ce qu’ils sont capables de faire, ça prend du temps et puis les Américains ils n’appellent pas de Français dans leurs albums”, avait-il déploré à cette époque, en décidant visiblement de se limiter à des collaborations avec des artistes francophones.

Cela n’a pas empêché des médias peu scrupuleux de lancer l’information sur les réseaux selon laquelle Booba aurait payé près de 350 000 euros pour obtenir un featuring avec Rema sur un nouveau titre à paraître. “Le respect n’existe plus. Booba aurait déclaré dans une interview que l’artiste nigérian Rema aurait exigé une somme d’argent colossale pour une collaboration. ‘J’ai contacté Rema pour une collaboration et il m’a facturé 300 000 livres’. Le respect n’existe plus dans l’industrie de la musique”, décrit cette rumeur, massivement relayée sur les réseaux sociaux, attribuant des propos au DUC dans une interview dont la trace demeure introuvable pour la simple raison que c’est totalement faux.

En effet, Booba a partagé cette fausse déclaration publiée par un média d’informations en ligne pour clairement indiquer qu’il s’agit d’une “FAKE NEWS”, mettant ainsi fin à cette rumeur infondée via une story de son compte Instagram PRT Club.