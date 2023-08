Booba réagit aux coûts exorbitants des vacances d’Emmanuel Macron

Les vacances du Président font du bruit ! Face au buzz des photos d’Emmanuel Macron en train de prendre du bon temps en mer, Booba a réagi devant les images de détente de l’homme d’État français.

Ces derniers temps, Booba fait souvent parler de lui en dehors de la musique ! Très actif sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter désormais nommé “X” même s’il n’a pas d’actualité musicale, l’auteur d’Ultra publie parfois quelques extraits de titres inédits ou s’affiche en train de s’ambiancer sur ses classiques. Dernièrement, le DUC s’en est aussi pris à Jul avec des propos très critiques sur sa musique ainsi qu’à la militante écologiste Flora Ghebali. B2O ne manque aussi jamais une occasion de commenter les nouvelles du monde et particulièrement concernant la France qu’il a quittée depuis plusieurs années pour s’exiler aux États-Unis et résider à Miami.

Les vacances du Président font du bruit et réagir Booba !

Cette année, Brigitte et Emmanuel Macron passent leurs vacances dans le Var, au Fort de Brégançon. Un séjour très coûteux pour le couple présidentiel, notamment en raison de la logistique spéciale mise en place pour assurer la sécurité du chef d’État dans l’ancienne forteresse médiévale. “Il faut compter environ 335 000 euros pour le personnel, plus de 150 000 euros dédiés à l’entretien et 100 000 euros pour la navette électrique qui transportait les touristes jusqu’au fort”, a révélé le média Capital sur les dépenses des vacances présidentielles de Macron. Le lieu de séjour est également quadrillé par les forces de l’ordre pour empêcher toute intrusion ou suivre le président dans ses différents déplacements. Des photos de cette imposante mise en place ont fuité, et Booba n’a pas manqué l’occasion d’en partager quelques-unes.

En effet, sur des clichés diffusés sur la toile, Emmanuel Macron apparaît avec sa compagne lors d’une sortie en mer, accompagné de son service de sécurité. Chaque virée de ce type coûte pas moins de 60 000 euros, et de nombreux journalistes se sont agacés du fait que ce montant soit payé par le contribuable, ce qui n’a pas échappé à Booba. Le fondateur du 92i a relayé les images dans une publication sur Twitter, accompagnant le chef d’État qui prend du bon temps avec Brigitte et s’amuse à faire du jet-ski. “IL EST OÙ L’PATRON !!!!!“ a ironiquement ajouté Kopp en légende.

