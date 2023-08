Voici pourquoi Bigflo et Oli détestent leurs noms de scène

« C’est l’un des pires noms de l’histoire… », Bigflo et Oli n’en peuvent plus de leurs noms dont ils ne sont pas vraiment pas fans. Pour débuter dans le rap dans les années 2000, Florian et Olivio ont opté pour un nom que les deux rappeurs toulousains regrettent aujourd’hui.

L’année dernière, Bigflo et Oli ont connu un nouveau succès avec l’album “Les autres, c’est nous” certifié disque de platine et ces derniers mois, le duo a enchainé les concerts dans toute la France afin de poursuivre la promotion de cet opus avec également 24 festivals au programme de cet été, cependant malgré la réussite des deux artistes, ils déplorent désormais d’avoir choisi un tel nom pour former leur groupe.

L’explication de Bigflo et Oli sur les défauts de leurs noms !

En effet, il y a quelques mois, le duo s’était exprimé sur le sujet à l’occasion d’une interview dans le programme Small Talk et ils sont unanimes, leurs noms ont réellement très mal vieilli. “C’est à chier. Bigflo & Oli, c’est l’un des pires noms de l’histoire de la musique. Bigflo & Oli, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. C’est long, il y a un côté un peu italien, un peu pizzeria.”, ont-ils confié dans une déclaration très cash. ““Bigflo”, c’est ringard. Mon blaze est ringard. Le “et” au milieu, il y a un côté cabaret. Donc je n’aime pas du tout le nom Bigflo & Oli, sincèrement.”, précise Bigflo qui s’est lancé en début d’année dans une carrière solo avec un autre pseudo.

“Oli ça va, parce que je m’appelle Olivio.” tempère de son côté Oli puis explique “Je trouve, si je pense de manière un peu philosophique, que comme j’essaye d’être vraiment moi-même en tant qu’artiste, Oli, ça reste presque mon prénom. Il a réussi à dépasser ses complexes en choisissant d’être grand. D’être big. Et du coup, je suis content qu’il ait encore gardé ça.”.

Le deux frères ont conclu que ce nom pour leur duo a tout de même quelques qualités, “Ce qui est bien dans le nom Bigflo & Oli, c’est que, quand on le voit, il y a le “et” au milieu. On voit les deux entités. On ne peut pas oublier que c’est deux frères. Et nous, on ne peut pas oublier que c’est le truc avec mon frère, et que ce n’est pas à moi.”.