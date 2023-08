Dadju répond à un feat improbable avec Céline Dion

Dadju s’est confié sur divers sujets via son compte Twitter en répondant aux questions des internautes et a notamment été interpellé sur une possible collaboration pour le moins improbable avec Céline Dion, avec qui son frère Gims avait déjà exprimé par le passé son espoir de travailler un jour.

Il y a quelques jours, Dadju a échangé avec les internautes lors d’une session de questions/réponses sur Twitter, désormais renommé “X”. L’ancien membre du groupe The Shin Sekai a accepté de répondre à de nombreuses interrogations de ses fans, notamment sur sa vie privée et sa famille. L’un d’eux a demandé : “Ton projet 5 enfants est toujours d’actualité ? Ou c’est bon tu t’es rendu compte à quel point c’était dur ?” à quoi l’artiste a répondu : “J’fais une pause, mais le plus possible c’est l’objectif.”. Il a également donné son avis sur la récente mise en place de la rémunération sur le réseau social à l’oiseau bleu, en affirmant : “Je ne pense pas que ça va changer mon quotidien, leurs rémunérations.”.

Un feat de rêve pour Dadju impossible !

La réaction de Dadju concernant une possible collaboration avec Céline Dion était particulièrement attendue. Un fan a demandé : “Un feat avec Céline Dion ?“ à quoi Dadju a regretté : “Elle ne peut plus chanter, je crois“, sans pour autant fermer la porte à cette éventualité qui avait déjà été évoquée par son frère en 2021. À l’époque, lors de la promotion de la réédition “L’Empire de Méroé”, Gims avait exprimé l’espoir d’une connexion avec Céline Dion en déclarant : “La cible s’est volatilisée mais nous ne désespérons pas de la retrouver sur la route. En tout cas, la cible n’a pas dit non. Nous gardons espoir et on vous tiendra au courant pour la suite.”. Cependant, pour le moment, une telle collaboration reste un fantasme, car comme l’a justifié l’auteur de “Reine”, la star canadienne lutte actuellement contre la maladie de l’homme raide, elle vit une période très difficile et ne peut plus chanter.

Dadju a également posé une question aux internautes pour connaître leur avis sur son meilleur morceau, ce tweet a divisé les fans qui ont eu des difficultés à se mettre d’accord compte tenu des nombreux titres cités.