Werenoi : un sosie trompe les fans et fait des showcases à sa place

Avec le triomphe de son dernier album “Carré”, Werenoi est devenu l’un des rappeurs français les plus populaires du moment. Cependant, certaines personnes peu scrupuleuses n’hésitent pas à profiter de sa notoriété et de sa ressemblance avec l’artiste pour tromper les fans.

Le rappeur originaire de Montreuil connaît une belle ascension dans le monde du rap depuis deux ans. Après avoir obtenu sa première certification de disque de platine avec son album “Carré” en seulement quatre mois d’exploitation, Werenoi a rencontré un succès retentissant sur les plateformes de streaming. Son titre “Solitaire” a cumulé plus de 52 millions de streams, tandis que “La League” a été écouté plus de 42 millions de fois. Le clip de ce dernier a également été visionné 27 millions de fois sur YouTube. De plus, il a collaboré avec des têtes d’affiche de la scène urbaine comme Lacrim, Maes ou encore Ninho et vient d’obtenir la validation de Booba qui le décrit comme le meilleur rappeur français de la nouvelle génération.

Le sosie de Werenoi joue le jeu à fond et ça marche

Cet été, Werenoi a programmé plusieurs concerts pour retrouver son public sur scène, mais un sosie tente d’accaparer sa célébrité. Au Maroc, un jeune homme se fait passer pour l’artiste au point de réaliser des showcases, et les spectateurs ont été trompés. Dans une vidéo publiée sur internet, l’individu se félicite d’avoir réussi à duper les fans lors d’une soirée en boîte de nuit à Saïdia, au Maroc, samedi dernier. Les organisateurs de l’événement avaient annoncé la présence du rappeur avec une affiche promotionnelle et des réservations pour assister à la soirée.

Malheureusement pour le public présent, ils ont été bernés, et c’est ce sosie qui est apparu à la place de l’artiste. “POV : J’ai fait un showcase au Maroc à la place de Werenoi”, s’est-il vanté sur les réseaux sociaux après l’événement, en ajoutant : “Il m’escorte, il croit que c’est Werenoi. Je suis mort. Tout le monde croit que c’est moi.”. Une tromperie qui risque ne pas être au goût du rappeur, mais s’il n’a pas réagi pour le moment.

À lire aussi : Maes battu par Werenoi, Booba jubile avec un montage explicite