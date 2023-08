Booba menace Maes et prouve qu’il l’a proclamé le plus grand rappeur

Ça chauffe entre Maes et Booba ! Le ton commence à sérieusement monter sur les réseaux entre les têtes d’affiche du rap français qui ont repris leur clash. Le rappeur français exilé aux États-Unis à Miami vient de mettre un gros coup de pression à son ennemi.

Maes rêve de la carrière de Booba

Que ce soit sur Twitter ou Instagram, ça frappe fort entre les deux rivaux. Booba a commencé à affirmer une nouvelle fois que Maes trompe sa femme avec preuves accablantes en tentant de l’interpeller sur le sujet pour avoir une explication avant de rigoler de ses retrouvailles au Maroc avec Gims pour mettre en avant l’échec commercial de leur collaboration. Maes ne s’est pas justifié sur les propos de Booba concernant sa vie privée dans sa réaction et a commencé par l’insulter dans une story, “N*que la grand-mère de Booba”, avant d’enchainer avec le partage d’un compte parodique sur la famille de B2O.

Le rappeur originaire de Sevran a fait la publicité d’un profil Instagram nommé “Bienvenue chez les yaffa“, sans aucun respect pour sa vie privée, ce compte se moque ouvertement de Booba et de sa famille. L’une des vidéos postées a interpellé Maes tacler le DUC. Dans celle-ci, la mère de Luna et Omar qui n’est plus en couple avec le fondateur du 92i apparait en discothèque au bras d’un homme en train de l’enlacer. “Ça fait quoi de voir sa femme avec quelqu’un d’autre Thitia ?“ en rigole Maes pour piquer B2O qui ne devrait pas être affecté, car il a déjà répété à plusieurs reprises s’être séparé avec la jeune femme.

“On va te remettre à ta place”, avertit B2O !

La réponse de Booba ne s’est pas fait attendre avec une ancienne interview de Maes datée du mois d’aout 2020 lorsque les deux rappeurs étaient encore proches. À l’époque, ils enchaînent les collaborations avec réussite et le chanteur du 93 en promotion pour l’album “Les Derniers Salopards” fait l’éloge de son compère en lui témoignant toute sa reconnaissance dans cet entretien avec le média Lalibrebe dans lequel il s’exprime sur enfance, la prison, la célébrité et le DUC.

Dans sa déclaration, Maes affirme que Booba fait partie de sa famille, le proclame comme étant le plus grand rappeur français, assure que c’est un grand artiste avec la plus longue et constance carrière du rap en France avant de confier, rêver d’avoir la même carrière toutefois sans les conflits. Maes revient ensuite sur sa notoriété acquise grâce au tube Madrina en revalant que cela a permis d’augmenter considérablement ses revenus.

En relayant cette séquence, Booba a tenu à rappeler les propos de son rival avec une mise une garde en guise d’avertissement qu’il compte le recadrer : “Maes, on va te remettre à ta place au nom de beaucoup de personnes“.