Jul : les chiffres dingues de Bande Organisée qui fête les 3 ans

Ce mercredi 15 août, Jul a célébré l’anniversaire des trois ans de la sortie de ce qui est sans doute son plus grand tube de sa carrière, le morceau “Bande Organisée”, réalisé avec le collectif 13’Organisé. Le titre a battu de nombreux records avec des chiffres incroyables.

Au mois d’août 2020, Jul prépare pour le mois d’octobre une compilation baptisée “13’Organisé”, regroupant une cinquantaine de rappeurs de la ville de Marseille. Cependant, un titre fuite sur la toile avant sa parution. Rapidement, Jul réagit en dévoilant le morceau en question. Il s’agit de “Bande Organisée“, et le succès est instantané. Pour cette chanson, il invite ses compères SCH, Elams, Kofs, Houari et Naps. Chacun performe sur son couplet, et la sortie du single est accompagnée de son clip, dont une partie est tournée au stade Vélodrome.

Seulement quelques jours après sa sortie, le morceau prend la première place du Top Singles en France, entre dans le Top 100 Mondial sur Spotify, avant d’être certifié single d’or avec plus de 15 000 000 de streams cumulés en seulement 14 jours. Ce n’est que le début du triomphe. Rapidement, le morceau tourne en boucle partout. Il décroche le record de certification de single de platine, puis de diamant, la plus rapide de l’histoire de la musique en France. En moins de 6 mois, le hit de Jul obtient la certification de double single de diamant, un nouveau record. Puis, au mois de juillet, il devient quintuple single de diamant avec plus de 250 millions de streams, dont 234 millions d’écoutes sur Spotify, avec une première place au Top Single pendant onze semaines consécutives.

En plus d’être le morceau le plus écouté en France en 2020, le clip de “Bande Organisée” réalise également plusieurs exploits. Mis en ligne sur la chaîne Youtube de Jul, la vidéo cumule plus de 474 millions de visionnages, et a été le clip de rap français le plus rapide à franchir le seuil des 100 millions, puis des 200 millions de vues sur la plateforme.

Jul a marqué l’histoire du rap français avec “Bande Organisée”, qui est désormais entré dans la légende, avec des records qui sont très difficiles à battre.