Kalash craque sur scène et jette son verre à une fan

Visiblement, l’artiste a craqué ! Lors d’un récent showcase, Kalash n’a pas apprécié le comportement d’une spectatrice. Il s’est énervé avant de lancer son verre contre cette dernière pendant son show.

Décidément, l’été 2023 est très agité pour les artistes. PLK a fait une chute en se blessant à la main après avoir failli se faire brûler par des effets pyrotechniques. Cardi B a jeté son micro sur une personne, Drake a failli envoyer sa sécurité pour tabasser un membre du public, SCH a stoppé une altercation dans le public. Cette fois-ci, c’est au tour de Kalash de connaître un petit incident sur scène.

Kalash enchaîne les dates de concerts et de showcases pour interpréter sur scène ses plus grands tubes et poursuivre l’exploitation de son dernier album “Tombolo”, paru le 29 avril 2022. Un projet de 22 titres avec plusieurs invités tels qu’Hamza, Damso, Mavado, Wejdene, Bounty Killer, ou encore Gazo sur deux morceaux. Le titre éponyme de cet opus vient d’ailleurs de décrocher auprès du Syndicat National de l’Édition Phonographique la certification de single d’or cette semaine, avec plus de 15 000 000 équivalents streams.

Après la sortie de son single “Longtime“, il y a cinq jours, Kalash continue de retrouver son public sur scène avant la sortie de son prochain projet. Mais l’un de ses récents shows a été perturbé par une personne dans la foule. Pendant sa prestation, une spectatrice semble lui avoir manqué de respect et il a immédiatement répliqué en balançant le contenu de son verre. Très énervé, le chanteur a poursuivi sa performance. La séquence est devenue virale sur Internet et Kalash n’a fait aucun commentaire sur la raison de son geste.