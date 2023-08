Tous les rappeurs achètent des streams d’après Bolemvn

Les déclarations controversées de Bolemvn risquent de secouer le rap français et susciter des nombreuses réactions de la part de ses compères rappeurs.

Après la parution en 2022 de son album de 14 titres avec Chilly, Keblack, Alonzo et Naza intitulé “Vol 169 Atterrissage”, Bolemvn a fait son retour cette année avec un EP “5.0.5” de 8 morceaux sorti le 5 mai dernier dont il poursuit la promotion dans les médias comme dernièrement avec une interview face à la vidéaste Solène populaire sur TikTok avec son compte Yeux Ébènes suivi par près de 3 millions d’internautes. Le rappeur a accepté de se prêter au jeu de son programme “allô : Tu réponds ou t’appelles (sans entendre)” et s’est notamment exprimé sur les achats de streams dans la musique.

Tout le monde achète des streams selon Bolemvn

“As-tu déjà acheté des streams ? Si oui pour quel son ? Si non, donne le nom d’un artiste qui en a déjà acheté” questionne Solène à Bolemvn dans une séquence de l’interview. Le rappeur confie d’abord ne pas savoir qui sont ceux qui font de l’achat d’écoutes sur les plateformes de streaming avant d’avouer que les chanteurs le font et demander d’arrêter de s’en cacher. “Franchement non, je ne pense pas. Après peut-être oui. Peut-être 2, 3, 4, 5,6,7. Après peut-être 10 000. Peut-être 1 million, peut-être 4 millions. Après, je ne sais pas. Peut-être sur tous mes sons. Peut-être que je m’envoie, je m’en fous. Je n’en ai rien à f*utre.”, déclare l’artiste.

“Tant que je mange à la fin, il faut acheter. Vous achetez tous les gars. Arrêtez de faire semblant. On en achète tous. Vive l’achat de streams. Vive, poing levé, la triche. C’est très important. On ne s’arrête pas.”, poursuit Bolemvn sur le sujet. Dans la suite de l’entretien, il parle de ses featurings de rêve en citant Johnny Hallyday, mais en déplorant que cela est impossible car “il est mort” avant de nommer Stromae avec qui la connexion s’avère impossible pour le moment parce qu’il s’est mis en retrait du monde musical en raison de son état de santé et a même déprogrammation sa dernière tournée.

En lien : Bolémvn persiste et signe “On s’en bas les coui**es” du retour de la Sexion D’Assaut