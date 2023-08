Damso réconforte en personne une fan en pleurs

Damso a un grand cœur et vient de le prouver une nouvelle fois auprès de ses fans ! Après s’être offert le cadeau de ses rêves avec un camping-car pour y installer un studio mobile, le rappeur belge poursuit sa tournée et enchaîne les concerts dans les festivals. Dernièrement, il est même allé à la rencontre de son public pour leur laisser un souvenir inoubliable, notamment à l’une de ses admiratrices.

En larmes, cette fan se fait consoler par Damso !

L’artiste originaire de Belgique, connu pour son style singulier dans le rap francophone, aborde des thèmes profonds tels que l’amour, la société et les luttes personnelles dans ses paroles poétiques et introspectives. Connaisseur des jeux de mots, Damso a acquis une grande notoriété grâce à son écriture complexe et à sa voix captivante. Son influence majeure sur la scène musicale contemporaine en a fait l’un des rappeurs les plus populaires, et sa présence peut générer une certaine émotion auprès de son public qui a la chance de le rencontrer en personne, comme en témoigne une séquence après l’un de ses concerts.

Lors du festival Fête du bruit en Bretagne la semaine passée, après sa prestation sur scène, Damso a pris le temps de prendre quelques photos avec le public. Sous le coup de l’émotion de rencontrer son idole, une fan s’est mise à pleurer. Touché par cette réaction, Dems a tenu à réconforter la jeune femme en la serrant dans ses bras, créant ainsi une scène magique pour cette dernière, qui n’est pas près d’oublier ce moment.

