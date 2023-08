Sadek enfermé pendant 21 jours, voici pourquoi !

Sadek s’est confié sur un passage difficile de sa vie lorsqu’il a été en dépression et comment il a réussi à mettre fin à ses dépendances en s’enfermant dans une chambre pendant 21 jours pour couper de tout.

Le sevrage brutal de Sadek !

C’est à l’occasion de la promotion de son dernier “Ouvert tout l’été” paru le 16 juin 2023 que Sadek s’est exprimé au média Konbini sans concession sur sa dépression, ses addictions ainsi que son impressionnante perte de poids. “Il faut que la santé mentale soit au centre des débats dans les cités” a-t-il notamment expliqué tout en décrivant dans les détails la façon dont il a pu sortir de son état dépressif.

“Pour moi, la dépression, Ce n’est pas qu’une question de tristesse, mais de vide et d’absence d’envie” énonce tout d’abord Sadek avant d’avouer que d’apparence aucune raison ne pouvait justifier cet été mental. “Il n’y avait aucune raison : je suis marié, j’ai mon fils qui est un bonheur ultime, professionnellement tout se passe très bien et pour le coup, je n’étais pas triste, j’étais vide.”.

Le rappeur du 93 raconte ensuite la manière dont il s’en est sorti en restant cloitré dans une chambre pour stopper ses addictions, “J’ai fait un truc un peu radical, c’est que je me suis enfermé dans une chambre pendant 21 jours parce que les sevrages brutaux, c’est entre 21 et 40 jours et moi, j’avais besoin d’arrêter l’alcool, la cigarette, les drogues”.

Une période durant laquelle, il a entrepris un régime progressif en faisant attention à ne pas perdre du poids trop vite, “J’ai voulu le faire naturellement. Il faut y aller petit à petit. Moi je regardais kilo par kilo, semaine par semaine, effort par effort plutôt que de me dire que j’allais me buter et y aller à fond.”. “Je mets la rigueur au centre de ma vie plus que mes envies”, précise Sadek sur façon d’être aujourd’hui.

