Personne n’est prêt pour l’album de Freeze Corleone, avertit Pape San

C’est sans aucun doute l’un des projets les plus attendus de la rentrée : l’album “L’Attaque des Clones” de Freeze Corleone, prévu pour le 11 septembre prochain. Le streameur Pape San vient encore d’accroître l’attente avant la sortie du projet.

Pape San choqué par l’album de Freeze Corleone !

Pour faire patienter ses fans avant de découvrir son deuxième album, après le succès du projet “La Menace Fantôme” paru le 11 septembre 2020 et certifié double disque de platine, Freeze Corleone a fait monter la pression il y a quelques semaines avec la sortie du premier extrait, “Shavkat“, dont le clip cumule plus de 5,8 millions de vues et le single 10 millions de streams sur Spotify.

Déjà disponible en précommande, ce projet de 13 titres ne comporte aucun featuring, et certains chanceux ont déjà pu l’écouter, comme Pape San, qui s’est exprimé sur cet opus dans un canal de diffusion sur Instagram avec des propos très élogieux. “J’ai écouté l’album, personne n’est prêt. Je le trouve meilleur que La Menace Fantôme“, a-t-il confié, avant d’ajouter : “J’écoute l’album, je suis choqué. Je vous jure que c’est une dinguerie. Je ne peux pas diffuser les morceaux, donc pas de streaming. Je vous expliquerai en live prochainement.”.

Une déclaration qui va encore accroître l’attention autour de “L’Attaque Des Clones”, un mois avant sa sortie, et qui pourrait bien en faire l’album de rap français de l’année.