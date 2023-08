Rick Ross débourse une somme astronomique pour sa somptueuse villa

Le rappeur Rick Ross ne se refuse rien et s’est fait plaisir avec une magnifique demeure vraiment incroyable à Miami, mais a dû dépenser une somme folle pour acquéreur ce bien.

Fondateur du label Maybach Music Group, en dehors de sa musique et de ses activités de businessman, Rick Ross est connu pour son gout du luxe et vient de faire une nouvelle folie. Dernièrement, Rozay s’était affiché dans une bijouterie en train d’essayer une montre de luxe au poignet d’une valeur de vingt millions de dollars, sans préciser s’il l’a acheté ou non. Le rappeur américain a déboursé cette fois-ci une fortune dans l’immobilier avec l’achat d’une splendide villa.

Le média Complet a révélé cette semaine que Rick Ross a fait l’acquisition d’une immense maison d’environ 3 800 mètres carrés d’une valeur de 35 millions pour s’installer sur la Star Island de Miami Beach (une île artificielle située à Miami) où réside d’autres stars comme Jennifer Lopez, Shaquille O’Neal et Diddy. Le nouveau domicile du chanteur comporte 6 chambres, 9 salles de bains, une salle de divertissement, une piscine chauffée et des splendides terrasses avec vue sur mer ainsi qu’un quai pour amarrer un bateau.

Rick Ross dropped $35 million on a home in Miami Beach’s Star Island.

His new neighbors include: Jennifer Lopez, Shaquille O’Neal, and Diddy.

According to reports, the luxurious crib is 40,000 square feet and comes with six bedrooms, nine bathrooms, and several amenities, such… pic.twitter.com/cRPP33Q5gT

