Ninho et Hamza taclés par KronoMuzik dans son clip à visage découvert

En plus de dévoiler son vrai visage, KronoMuzik lance des piques à Hamza et Ninho dans son nouveau titre qui fait sensation depuis sa mise en ligne. Ces attaques risquent de ne pas plaire aux deux rappeurs francophones visés.

KronoMuzik se moque du physique d’Hamza !

Ce vendredi 18 août, KronoMuzik a présenté son EP en solo intitulé “Free Krono“, un projet composé de six titres dans lequel il s’inspire des sonorités du rap et du R&B des années 2000, reprenant notamment le style des artistes de cette époque, en hommage à leur travail.

Dans cet EP, c’est le titre “Watchout (Je vais te montrer)” qui a suscité l’attention des auditeurs en raison de son clip dans lequel le Youtubeur apparaît sans son masque habituel, dévoilant ainsi son visage au public pour la première fois. Cela lui a permis de créer le buzz sur les réseaux sociaux, notamment sur X, anciennement Twitter. Dans ce morceau, le beatmaker s’en prend également à Ninho et Hamza à travers les paroles de la chanson.

Krono attaque Ninho sur ses ventes !

“Watch out, j’pull up dans la fosse j’rafale au hasard, dans chaque main, un gun d’la taille de Hamza, je veux la plus grande suite, et les francs suisses”, chante KronoMuzik dès le début du premier couplet de sa chanson pour viser Hamza en se moquant de sa petite taille avant d’enchainer à la fin du deuxième couple : “Ils mentent fort comme des diplômés de l’ENA. Un fan potentiel se cache derrière chaque haineux. T’as cru qu’c’était du rap de blanc ? Que nenni, j’viens du même continent qu’les streams de NI. T’as capté ou pas ?”.

Dans cette phrase, Krono fait référence aux accusations de tricherie à l’encontre de Ninho relayées par Booba. Il s’agit de l’allégation selon laquelle l’auteur de JEFE achèterait des écoutes sur les plateformes de streaming afin de gonfler ses chiffres de ventes, en utilisant des techniques de manipulation des streams avec l’aide de sociétés basées dans des pays asiatiques.

“NI” est le nom du dernier album de Ninho, qui vient d’être certifié disque de platine cette semaine avec plus de 100 000 ventes. Pour le moment, aucun des deux rappeurs n’a réagi aux propos de KronoMuzik à leur encontre.