La réaction de Cédric Doumbé au combat de Salahdine Parnasse

Avant ses grands débuts en PFL face à Jordan Zébo le 30 septembre au Zénith de Paris, Cédric Doumbé n’a pas manqué de suivre le dernier combat de son confrère Salahdine Parnasse et a tenu à lui adresser un petit message pour le féliciter pour sa victoire contre Rober Ruchala.

Cédric Doumbé réagit au triomphe de Salahdine Parnasse

Salahdine Parnasse poursuit son ascension et continue d’impressionner ! Le pratiquant franco-marocain d’arts martiaux mixtes compte désormais 18 victoires, une défaite et un match nul en 20 combats dans l’octogone. Il a réussi à conserver son titre des poids plumes du KSW la nuit dernière. Lors main event du KSW 85, l’un des plus gros espoirs des arts martiaux mixtes français a battu le champion des poids plumes par intérim, le polonais Rober Ruchala invaincu avant de le rencontrer d’un TKO au 4ème round, cette belle performance n’a pas échappé à Cédric Doumbé.

La prestation du natif d’Aubervilliers a été appréciée de son partenaire d’entrainement. En effet, Cédric Doumbé l’a complimenté, “Bravo @SalahdineP“ a réagi l’ancien champion de kickboxing sur X (ex-Twitter) avec des émojis “Coupe”, “Tous les « médias » de combat qui ne parlent pas de @SalahdineP , surtout ce soir … sont à jeter à la poubelle“ avait-il également commenté avant l’événement”

Cédric Doumbé a aussi tweeté sur l’UFC 292 de cette nuit, Sean O’Malley a vaincu Aljamain Sterling au deuxième round par TKO et décroche le titre de champion des poids coq de l’UFC. “INCROYABLE ‼️ Le striking, on t’a dit. Il lui a fait une aldo vs McGregor”, s’est exprimé le français.

🔥 VICTOIRE DE SALAHDINE PARNASSE !! 🤯 QUELLE DEMONSTRATION DU CRACK FRANÇAIS QUI CLIMATISE LE PARC STRZELECKI. 💪 Il unifie les deux ceintures des -66kgs et reste double champion du KSW. Il est tout simplement au-dessus. pic.twitter.com/P2wFdemF6F — RMC Sport Combat (@RMCSportCombat) August 19, 2023

Tous les « médias » de combat qui ne parlent pas de @SalahdineP , surtout ce soir … sont à jeter à la poubelle🗑️#JeResteCorrect — Cédric Doumbè (@CedricDoumbe) August 19, 2023